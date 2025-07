El táper de la maltrecha clase media toma la calle: «No nos podemos permitir cenar en una terraza»

En un restaurante próximo, este miércoles por la tarde todas las mesas están ocupadas por extranjeros. Los precios de la carta ahuyentan a la maltrecha clase media mallorquina: espaguetis a 19,50 euros y un entrecotte a 30. A solo unos metros, en la Plaça de la Porta de Santa Catalina se celebra un akelarre de insulares nativos que han tomado el espacio público con mesas, sillas y tápers con comida casera. Palmesanos de todas las generaciones volvieron a la convocatoria de Brunzzit y coincidían en el mismo diagnóstico: «Palma es demasiado cara para nosotros».

Clara, Patri y Mar rondan la veintena y son estudiantes. «No podemos ir de terrazas. Los precios son abusivos y solo quieren turistas». Reconocen que solo conocen tres sitios que pueden permitirse en el Casc Antic, «pero no puedes decir el nombre para que no se viralice en las redes». Su menú de anoche: pamboli, un plato que ha quedado desterrado de muchas de las cartas de bares y restaurantes de Palma.

En otra mesa, unas treinteañeras advierten que «una cerveza en un terraza te cuesta tres euros. Ya hemos dejado de hacer planes en la calle», dice otra joven que se llama Clara. Llevan frittata casera, ensalada, empanada, humus casero. Ese menú, calculan les costaría 50 euros en un restaurante. «Siempre hemos vivido en crisis», advierten. Agustina, Carmota, María y Laura tiene casi 30 años y comparten piso o viven con sus padres. Ninguna se plantea ser madre, no se los pueden permitir. «Queremos ocupar nuestro espacio y reivindicar lo casero».

En otra mesa, una familia con abuelos, padres e hijos adolescentes degustan una coca de trempó casera y más pamboli. «Antes salimos a tomar el fresco por la tarde», reconoce el abuelo, que es de La Soledat. La hija dice que «todo ha subido menos los sueldos. Todo es para turistas y nos rodean alquileres turísticos ilegales en Son Cotonoret». Una de las asistentes dice que «fui el otro día a comer con mi familia a un chiringuito en la playa. Éramos seis y no pedimos vinos ni postres. El niño se pidió un escalope. Nos costó 300 euros». La clase media tirita cuando pasa la tarjeta.

Tras las quejas de cierres de negocios por parte de la patronal de restauración por la caída del consumo, alguien dice que ya no van a restaurantes: «Ellos nos dejaron a nosotros». Hay un partido de fútbol junto a la biblioteca y unas niñas juegan a la petanca. No lo saben pero lideran un movimiento para recuperar la ciudad.