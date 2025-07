Vandalizan un cartel de la Federación Hotelera de Mallorca que da la bienvenida a los turistas

Los carteles que lanzó la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) para contrarrestar las protestas contra la saturación turística han sido objeto ahora de ataques con pintura. Con el mensaje de Tourist, go home safe an com back soon (Turista, ve seguro a casa y vuelve pronto. ¡Gracias!), la valla publicitaria ha sido diana de manchas de pintura blanca y negra.