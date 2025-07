Negueruela denuncia que el alcalde «oculta los gastos que pagarán los arrendatarios» de los alquileres en solares municipales

El PSOE de Palma ha insistido en que los precios de los alquileres de viviendas en solares municipales oscilarán entre los 1.000 y los 1.600 euros. El secretario general del partido en Palma, Iago Negueruela advirtió que «el alcalde Jaime Martínez dijo que los alquileres serían de entre 600 y 1.000 euros al mes cuando, en realidad, serán de entre 1.000 y 1.600 euros al mes. Vuelve a mentir una vez más».

Negueruela ha señalado que estas viviendas de precio limitado que se construirán en suelo municipal serán construidos por la empresa adjudicataria Locare, que ha ganado los dos únicos lotes adjudicados. La empresa, según el PSOE, «ha calculado las rentas finales incluyendo el pago por parte de los arrendatarios del IBI, la tasa de basuras y los gastos de comunidad». En esta última partida, los gastos pueden llegar a alcanzar los 233 euros al mes. Los socialistas señalan que en el precio final que pagará el arrendatario se incluyen además los pagos de aparcamiento y trastero, «unos gastos extra que disparan los alquileres».

En sus redes sociales, el PP de Palma ha advertido que «el alquiler a precio limitado está fijado por ley. Los precios máximos son de 622 euros por una vivienda de 45 metros cuadrados; de 829 euros por una de 60 metros cuadrados y 1.106 euros por una de 80 metros cuadrados». Además, el partido insiste en que «la empresa adjudicataria no ha presentado alza de precio a lo que establece la ley. El inquilino no paga el IBI». Según el PSOE, el pago del IBI de estos pisos de precio limitado supondría un coste de 11 euros al mes.



Para Negueruela, «el alcalde ocultó los gastos que pagarán los arrendatarios por los pisos: el IBI, las basuras, los gastos de comunidad. ¿Por qué ocultó Martínez que con el contrato se podía llegar a los 1.600 euros? Convierten al Ajuntament de Palma en el arrendador más duro de la comunidad autónoma. La gente no podrá acceder a estos alquileres de precio ilimitado».

La agrupación socialista de Palma se reúne este lunes por la tarde para discutir otros temas como la movilidad urbana y la justicia territorial, los discursos de odio promovidos por la ultraderecha hacia las personas migradas y la gestión de la política cultural de la ciudad, «que debería gestionarse desde el rigor y el diálogo y no como un instrumento para la promoción turística. No están poniendo soluciones. El alcalde lo único que quiere es luxificar la ciudad, ganar y repartir más riqueza, que no haya más alquileres asequibles y que estos alquileres no sean para los vecinos de Palma», señaló Negueruela.