Los promotores piden un megaplan de transportes para los crecimientos urbanos de Palma

Los ojeadores de solares susceptibles de urbanizarse llevan semanas dando vueltas por determinados enclaves de Palma. Hace unas semanas, un señor a bordo de un todoterreno paraba a los vecinos para preguntar por el propietario de un solar que se encuentra en una área de transición (ART) que están en el punto de mira ahora que gracias a la nueva ley de suelo de PP y Vox podría convertirse en urbanizable. «Yo le dije que eran terrenos rústicos y el inversor me contestó que posiblemente pronto ya no lo serían», afirma el vecino de Son Sardina.

En el núcleo todavía colea la millonaria oferta que un abogado de Palma presentó a la propietaria de una possessió muy conocida. Si el 3 de junio le ofreció 12 millones por tres cuarteradas y media, el 4 de junio alcanzó los 72 millones. La ley que permite urbanizar en áreas de transición el 7 de julio. La propietaria tuvo que mandar un abogado contra el intermediario para que cesara el hostigamiento inmobiliario. Pero otros propietarios de solares a las afueras de reconocen que están recibiendo llamadas y ofertas.

Los promotores consultados se ríen de la oferta de 72 millones en Son Sardina. «Es una salvajada», dice Óscar Carreras, presidente de la asociación del gremio en Balears. Y advierte que «no vemos que las áreas de transición sean una solución inmediata para conseguir vivienda asequible».

Es más, una de las principales preocupaciones y demandas del sector es «la puesta en marcha de un megaplan de infraestructuras y transporte» en las zonas que va a crecer Palma. «Si ya hacía falta de antes, ahora es más necesario que allá donde se construya se ponga una línea de metro hasta Son Moix con parada en Son Ximelis. Necesitamos infraestructuras de comunicación y transporte público». El incremento de miles de habitantes en esa zona atorará aún más las carreteras.

Otro detalle a tener en cuenta, advierte el promotor, son los enlaces en la autopista hacia Can Valero con el nuevo polígono o la rotonda del Real Mallorca. «Si ya hay tráfico ahora, imagínate cuando se construya todo eso. Pero ya lo están mirando», dice en referencia al Govern.

También advierte Carreras que hasta que no se publique en el BOIB el texto definitivo de la ley, los promotores no tienen muy claro dónde se podrá construir. Aunque el pasado viernes Més advertía que, según sus últimos cálculos, podría afectar a 634 hectáreas de suelo rústico en veinte enclaves de Palma.

Y no ve muy claro que se pongan en marcha las ART, «defendemos agotar primero los suelos urbanos y los urbanizables. Las áreas de transición ya es un tema político. Se hablan de miles de vivienda que no se corresponden con la realidad y se hace un cálculo grosero de las viviendas que se pondrán hacer».

Es más, Carreras señala que «yo no compraría suelo para nada en un área de transición. Pagar estas barbaridades que se están diciendo es un absurdo». Uno de los problemas que plantean estos suelos es que «el proceso es largo. «Hay que presentar el proyecto, el pleno debe aceptarlo, luego ver si se desarrolla o no, ver si se aprueba, buscar un proyecto muy específico, lograr una modificación puntual del Plan General con esos estudios y en cuatro o cinco años veremos qué se puede hacer», señala el representante de los promotores.

Carreras asegura que «es posible que haya intermediarios en busca de oportunidades» pero los promotores muestran cierta reticencia, «tenemos los suelos urbanos y urbanizables que han incrementado su densidad un 45 por ciento. Si antes hablábamos de que se podía hacer una planta baja y tres alturas más, ahora podemos llegar a las cinco».

Un promotor que pide no ser identificado afirma que «los precios del suelo están muy disparados y su coste repercute en un 25 por ciento en el precio final de la vivienda, puede suponer unos 80.000 euros». Si en el resto del país la vivienda nueva vale la mitad es «porque el suelo es la mitad de barato. Lo que sí está claro es que no hay precio porque no hay suelo». Y no se plantea comprar ningún solar en un área de transición porque lo ve demasiado arriesgado.

Según expertos consultados, urbanizar las áreas de transición dinamita el Parc Agrari previsto en la legislatura pasada y pone en un brete a los pocos payeses supervivientes. «Esta especulación expulsa a la gente del campo. Si su parcela forma parte de la área de transición, la vende entera y dejará de cultivar al verse sometido a la vorágine del mundo inmobiliario». Y advierten que con una densidad de 225 personas por hectárea y reduciendo el suelo destinado a equipamientos públicos «habrá áreas de exclusión social, con una densidad muy alta de población. Se está creando una nueva Corea».

Esta misma semana los arquitectos han pedido que se agoten antes los suelos urbanos y urbanizables antes de lanzarse a por las áreas de transición. Y en la Federació d’Associacions de Veïns de Palma ya hablan de la fabricación de una nueva burbuja inmobiliaria mientras los precios de la vivienda siguen creciendo y las pancartas se van preparando.