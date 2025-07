Recogen de firmas contra las áreas de transición en Son Sardina, Establiments y Secar de la Real

La plataforma Mallorca per Viure, no per Especular, ha iniciado la campaña de recogida de firmas contra la urbanización de las áreas de transición. Por este motivo se han puesto en marcha diferentes puntos para recabar apoyos ciudadanos.

A partir de este jueves en Son Sardina, en la mercería Esperança, habrá un punto fijo para la recogida de firmas. Desde el pasado miércoles también hay hojas para firmar en el casal de barri y el día 26 también se recogerán en la cena de prefiestas que se hará en la escuela de Son Sardina. En el caso del Secar de la Real, este jueves en el parque se organiza un taller de pancartas contra las macrourbanizaciones desde las 18.30 hasta las 20.00 horas. Y habrá puntos fijos de recogida de apoyos en los comercios Koré o Passa a Passa. En Establiments habrá listas para firmas durante los actos festivos y también en los comercios del pueblo. Fuentes de la plataforma afirman que si se trata de una asociación o se quiere crear un punto fijo para la recogida de firmas en un casal, negocio u otro tipo de espacio, basta con ponerse en contacto con mallorcaperviurenoperespecular@gmail.com.