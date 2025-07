El PSOE reclama saber con qué promotores y constructores se han reunido el alcalde de Palma y el edil de Urbanismo

El PSOE de Palma ha pedido que se haga pública la agenda de reuniones que han mantenido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, para ver «con qué promotores y propietarios de suelo se han visto». el portavoz del grupo municipal socialista en el Ajuntament de palma, Francisco Ducrós, se ha mostrado contrario a la aprobación de la ley que permite construir en las áreas de transición, ya que «esta ley destrozará nuestra ciudad, es una barbaridad. El PP y Vox han convertido el rústico en urbanizable por capricho especulativo».

«Se van a crear auténticas murallas de pisos alrededor de nuestros barrios sin reforzar ningún servicio público. Ni más centros de salud, ni más colegios e institutos, ni más zonas verdes, ni más casales de barrio ni bibliotecas», señaló Ducrós.

El PSOE de Palma calcula que con la ley de actuaciones urgentes para obtener suelos se desarrollarán 403 hectáreas afectando a 15 barrios, donde viven unas 60.000 personas, a las que ahora se podrán sumar 90.000 más. Es decir, abría un total de 150.000 habitantes. «La densidad que proponen es una barbaridad», denunció Ducrós.

Por su parte, el concejal socialista Pepe Martínez ha señalado que se están dando una serie de «recalificaciones urbanísticas en zonas anexas a suelo urbano, junto a plurifamiliares, con una anchura mínima de 100 metros y que no se encuentre e una área de prevención de riesgos de inundables».

De esta manera, Pepe Martínez calcula que se pueden incrementar en más de 90.000 los habitantes en esos 15 barrios afectados. «En barrios como El Arenal se incrementará la población en más de 13.000 personas. En Sant Jordi pasarán de 3.200 a 6.000 habitantes; en Establiments, habrá un incremento de más de 8.000 personas y en Son Sardina de más de 4.000».

«El regidor de Urbanismo dice que nuestros datos son falsos y también dice que no se van a ejecutar las áreas de transición. También dice que no ha tenido tiempo de mirar la ley. Pero o están haciendo una ley [el Govern] sin saber cómo está afectando a Palma. O lo hacen sabiendo donde afecta y no se lo han comunicado al Ajuntament. O lo saben y se lo están escondiendo a la ciudadanía». Ducrós aseguró que «es un plan de especulación a costa del suelo rústico que va a fomentar el incremento de precios», que consideró muy «llamativo» que haya habido llamadas de inversores a propietarios de solares en Son Sardina un mes antes de que se aprobara la ley.