Sindicatos alertan de carencias en la nueva comisaría de Plaça d’Espanya

Los planes para la nueva comisaría de Policía Local en la Plaça d’Espanya no convencen a toda la plantilla. Varios sindicatos han advertido de deficiencias en las instalaciones, al menos si se quiere seguir adelante con el proyecto anunciado, que consiste en trasladar a la Unidad de Intervención Inmediata (UII), al Grupo de Acción Preventiva (GAP) y una oficina de denuncias.

Esa propuesta se traduciría en un contingente de unos cien agentes cuando, según el arquitecto, el aforo del inmueble sería de unas 20 personas, indican fuentes sindicales. Ese primer obstáculo, que ya han señalado a Seguretat Ciutadana desde Prevención de Riesgos Laborales, conduce a que en Cort se esté barajando la idea de excluir al GAP del traslado.

Más allá de valorar la oportunidad de contar con presencia policial en la zona, no hay un posicionamiento unánime de los cinco sindicatos policiales sobre el proyecto, pero CCOO, UGT y ATAP sí coinciden en apuntar varias carencias en el edificio. La mudanza ya ha comenzado y el edificio luce rotulación oficial de la Policía, pero tras una visita en junio CCOO ha presentado un informe donde solicita que la comisaría no entre en funcionamiento hasta que no se solucionen los problemas detectados.

El primer inconveniente que subrayan estos tres sindicatos es que el tamaño de las instalaciones sólo permite habilitar dos vestuarios, y sólo uno de ellos con ducha, lo que genera dudas sobre cómo se podrán incluir suficientes taquillas o el encaje para el personal femenino. También faltaría espacio para una zona de descanso.

Por otro lado, los tres sindicatos cuestionan la idoneidad del edificio para la UII, una unidad que atiende casos graves de emergencia. Por un lado, piden una zona de descontaminación para Equipos de Protección Individual como las que tienen los Bombers. Por otro, la propuesta de Jefatura es que los furgones policiales se aparquen junto al edificio en lo que ahora es una zona peatonal con mucho tránsito y eso también despierta recelos: «Nuestra respuesta tiene que ser rápida», dice un agente de la UII. «Está mal planificado», protestan en UGT.

Los agentes también piden aparcamiento para vehículos particulares (o tarjeta ORA) y cámaras de seguridad. CSIF, por su parte, también tiene pendiente entregar un informe al respecto.