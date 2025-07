Ataques vandálicos a las fachadas de dos inmobiliarias de Palma

Los escaparates de cristal de la agencia de Engel & Völkers frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Balears han aparecido con multitud de golpes tras un violento ataque, que ha ido acompañado de pintura roja que ha manchado los carteles. Esa misma pintura ha aparecido en la cartelería de Priority Villas & Apartaments, agencia dedicada a la gestión de viviendas turísticas.

Uno de los portavoces de esta última agencia señala que «los hechos ya han dicho denunciados ante la Policía Local. Pero no es el primer ataque que hemos sufrido», afirman fuentes de Priority Villas, que advierten que el ataque se produjo en la noche del 3 de julio.

«En otro edificio que gestionamos han pintado la fachada y una semana antes hemos sufrido ataques a los cajetines donde se guardan las llaves de los apartamentos», dicen desde esta empresa que advierte que «todos los propietarios de las viviendas que gestionamos son mallorquines, que tienen una sola vivienda y están pagando la hipoteca con lo que ganan con esta actividad».

Desde esta empresa señalan que «nuestra ambición no es crecer, queremos mantenernos y cumplir con la regulación estricta. No son grandes fondos que compran edificios para convertirlo en alquiler vacacional. Pero advierten que «hay mucha oferta ilegal» que hace mella en el resto de la actividad. «Airbnb y los gobiernos deberían hacer hincapié en el cumplimiento de la ley». Y añaden que todos los piso turísticos más allá de Avingudes no tienen licencia para el alquiler vacacional».

Los ataques contra inmobiliarias se han incrementando en los últimos tiempos. De hecho, en la manifestación del pasado 15 de junio había agentes de policía custodiando para evitar el ataque a inmobiliarias que se encontraban en el itinerario de la protesta.