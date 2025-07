La urbanización de las áreas de transición de Palma se llevará al pleno

El Ajuntament de Palma tiene un plazo de un año para acogerse a la posibilidad de desarrollar las áreas de transición, que ya están en marcha gracias a la ley que se aprobó en el Parlament el pasado lunes. El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, aseguró que «el Ajuntament hablará con todo el mundo y la propuesta se llevará al pleno, es decir, habrá un debate público antes de tomar una decisión al respecto».

Fidalgo advirtió que antes de entrar con las áreas de transición, que han generado una gran inquietud en las barriadas afectadas, «tenemos por delante un gran trabajo con el urbano consolizado y los suelos urbanizables. Entiendo que la medida que se aprobó ayer [por este lunes] en el Parlament va encaminada para otros municipios que no tienen áreas de crecimiento ni urbanizables. Pero es una posibilidad que tiene este consistorio y, en cualquier caso, hablaremos con todos los vecinos y lo llevaremos a pleno».

Ante las numerosas reuniones de residentes de los barrios afectados y las protestas que se están generando por la posibilidad de acoger un gran crecimiento urbanístico en los solares que entran en la categoría de áreas de transición urbanística, el concejal de Urbanisme señaló que «entiendo la desazón de los vecinos ante las desinformaciones de partidos políticos que utilizan ciertos parámetros para confundir. Entiendo la zozobra pero siempre he tendido la mano para dar una explicación razonada acorde a lo que se ha aprobado».

Según los cálculos del PSOE, los criterios de edificabilidad permitirían albergar a 150.059 personas en barrios donde ahora viven unas 59.317, «más de un 153 % de incremento». Sin embargo, Més per Palma maneja otras cifras y advierte que la ciudad crecerá en 380.000 habitantes con la nueva ley de proyectos residenciales. «No he tenido oportunidad de estudiar las cifras de crecimiento, es una circunstancia que antes tiene que pasar por el pleno. Pero el Ajuntament será muy pedagógico y explicativo con el tema», dijo el concejal, que no quiso hacer ninguna estimación del número de personas que se incrementará en esos solares de Palma. «Las restricciones son amplias en caso de que se decidieran construir, no será posible en todas y no voy a hacer especulaciones. Ya he manifestado que hay que consensuar todas las medidas y se hablará con todo el mundo».

Por otro lado, Fidalgo descarta haber recibido presiones el interés de propietarios de esos suelos o de promotores para urbanizar las áreas de transición de Palma. «Yo no he hablado con nadie relativo a estas áreas», zanjó.