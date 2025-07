Doble desahucio en las infraviviendas de Joan Miró

El desahucio previsto para este lunes en las infraviviendas de Joan Miró ha resultado ser doble: al de Áranzazu, de 62 años, se ha sumado el de Reina, de 65. La afectada se ha enterado por una llamada telefónica de que en apenas dos horas tenía que sacar todas sus cosas porque vendría una comisión judicial a echarla. El desalojo de Áranzazu ha sido suspendido pero el de Reina sigue en el aire.

El acceso a los trasteros en Gomila estaba lleno de periodistas desde primeras horas de la mañana. El coportavoz de Stop Desahucios, Joan Segura, iba informando a los inquilinos de las novedades. Minutos antes de las 10.00 horas llegaban un hombre y una mujer para hablar con las dos afectadas en privado, pidiendo que no les grabaran; se intuía, por el contexto, que venían del Juzgado. Al salir, las dos mujeres han indicado que les han trasladado que se podría aplazar el desalojo pero que, como «requisito», «sería bueno que no estuviera la prensa».

Hacía muy pocos minutos que a Reina le había avisado la secretaria de su abogado de su desahucio. La mujer no paraba de llorar mientras insistía en que está recién operada y no tiene a dónde ir. Los afectados aclaran que no quieren vivir en estos lóbregos trasteros sin ventilación, pero sí piden más tiempo para poder encontrar una alternativa. Pero el mercado «está imposible». Las inmobiliarias exigen requisitos del todo inalcanzables para ellas. Áranzazu planea irse a la península: «He mirado Soria, Murcia, Alicante...».

En estos trasteros precariamente reconvertidos en habitaciones viven hacinadas una cuarentena de personas. Bajando unos pocos escalones se pasa del aire fresco de la calle a un ambiente cargado de humedad que da a un laberinto de pasillos por los que hay que moverse completamente a oscuras. Desde hace más de una semana, además, están sin agua. El Govern impuso una multa millonaria al expolicía local que alquiló estos trasteros; de momento, la sanción está recurrida, pero los trasteros siguen a pleno rendimiento. Muchos de los inquilinos dejaron de pagar al dueño cansados de sus abusos; aunque algunos indican que dejaron de pagar, simplemente, porque el agente recogía la renta en metálico en persona y, como le pusieron una orden de alejamiento, dejó de venir.

