Convocan una protesta frente al Parlament contra el impacto en Palma de la ley de obtención de suelo

Un plataforma denominada 'Aturem la macrourbanització a ciutat' ha convocado una concentración frente al Parlament el próximo lunes, cuando podría aprobarse la ley de obtención de suelo, contra los perjuicios que desde su punto de vista se derivan de esta norma.

En un comunicado, en el que animan a asociaciones, entidades y colectivos a adherirse a la protesta, prevista para las 11.00 horas, el colectivo ha argumentado que la norma, que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de PP y Vox, permite la construcción en las áreas de transición que rodean la ciudad de Palma, permite aumentar la edificabilidad, autoriza densidades de hasta 225 habitantes por hectárea y sustituye la planificación de viviendas de protección oficial por viviendas a precio limitado, que en realidad serán un 30 por ciento más caras. «En nombre de una emergencia habitacional que sólo se emplea como excusa, se pretende aprobar una ley a escondidas, por encima de nuestro derecho a opinar, de espaldas a la participación y a la búsqueda de consensos que tendría que caracterizar cualquier sociedad democrática», han señalado.

A su juicio, el proyecto de ley que dimana del decreto 3/2025 reduce los requerimientos de espacios verdes y no contempla ninguna previsión de expansión de servicios públicos básicos, como sanitarios y educativos, ni ninguna previsión en lo referente a la movilidad ni al agua. Lo que si prevé, según han alertado, es la aprobación de cualquiera de estos proyectos por silencio administrativo positivo en sólo seis meses y dejar la planificación «en manos del negocio privado y la especulación inmobiliaria». A juicio de los convocantes, la norma representa el modelo de crecimiento urbano «capitalista y depredador» que está destruyendo Mallorca y que ahora «condenará a los núcleos históricos y barriadas que rodean Palma a su extinción».

La norma, han añadido, no atiende ninguna de las necesidades ni reivindicaciones de los barrios, no supone ninguna mejora en el acceso a la vivienda de los palmesanos, no contempla ninguna previsión de expansión de servicios sanitarios, educativos o culturales, y no ha contado con la participación ni con el consenso de la ciudadanía. Al mismo tiempo, según han criticado, se ha desarrollado sin ningún tipo de estudio de movilidad o recursos hídricos «en una isla colapsada y en crisis medioambiental».

También creen que acelera la destrucción del entorno y de la isla. «El único beneficio evidente es para los promotores, que podrán construir más, vender más caro y tendrán que ceder menos por la construcción de infraestructuras y servicios públicos», han añadido. Los convocantes reclaman al Ejecutivo autonómico que frene la aprobación de la ley, que no «reviente» el Plan General de Palma y que escuche a los vecinos y los barrios.