Palma recaudará cuatro millones menos al año en impuestos a la construcción

El Ajuntament de Palma perdonará unos cuatro millones de euros al año con la nueva rebaja fiscal a la construcción. Es el cálculo que los técnicos de Hacienda manejan de cara a la bonificación que el equipo de gobierno tiene previsto llevar al pleno para su aprobación inicial este mismo mes de julio. Es una medida a la que el PP se comprometió con Vox el año pasado (y que reafirmó en el Debate del Estado de la Ciudad).

Esta rebaja se sumará a una segunda reducción en la plusvalía, aprobada en 2024 pero que entra en vigor en 2026. El impuesto sobre el incremento de valor del terreno de naturaleza urbana pasará de un 21,5 % a un 18 % el próximo ejercicio, un cambio que en su momento ya se cifró en otros cuatro millones de euros. Dado que Cort ya activó medidas de alivio fiscal estimadas en 11 millones de euros, con las nuevas reducciones, el total de las bajadas de impuestos municipales se situaría en unos 19 millones anuales este mandato.

ICIO

La nueva rebaja se articulará a través del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aunque se calculará en relación a la tasa administrativa que los promotores pagan al inicio del expediente. Esa tasa se mantendrá en un 2,6 % del coste de la obra, pero cuando más adelante se liquide el ICIO (que es de un 4 %), los contribuyentes podrán descontarse la mitad de lo que pagaron en su momento por la tasa urbanística. De este modo, el coste real conjunto de ambos tributos pasaría de un 6,6 a un 5,3 %.

Dados los plazos de tramitación para una ordenanza de este tipo, la medida podría estar en vigor dentro de este mismo año; si no hay contratiempos, este mismo otoño. Es, al menos, lo que espera Vox, que ya expresó en el Debate del Estado de la Ciudad su descontento por cómo se ha dilatado en el tiempo la nueva rebaja. Los proyectos que liquiden el ICIO a partir de entonces podrán beneficiarse de la bonificación a pesar de que pagaran la tasa urbanística antes de que entrara en vigor.

Generalizada

Cort informó inicialmente de que la idea era bonificar solamente proyectos de vivienda. Sin embargo, el borrador sobre el que se está trabajando no contempla ningún requisito de esa naturaleza, sino que la bajada será generalizada. Es decir, pagarán menos impuestos proyectos de todo tipo: no sólo viviendas, sino también una reforma en un local comercial o la construcción de una nave industrial, a modo de ejemplo. El planteamiento va más allá de lo que exigía Vox, que circunscribía su demanda a proyectos residenciales (con el objetivo de poner más vivienda en el mercado). De momento no hay nada aprobado; el texto de la ordenanza se conocerá cuando pase por la Junta de Govern.