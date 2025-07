Desconocimiento ciudadano en el primer día de la zona de Bajas Emisiones: «Casi nadie de mi entorno se ha enterado de la medida»

El tráfico no se ha resentido este martes en el centro en el primer día de multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Palma. Ha sido el primer día en el que acceder al área restringida incumpliendo los requisitos conllevaba de forma efectiva una multa de 200 euros. Un total de 19 cámaras controlan los accesos: este 2025 ya no pueden entrar vehículos con etiqueta A o sin distintivo (coches de gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006).

En el parque móvil circulante no quedan muchos coches de esas características. Ese hecho, sumado a las numerosas excepciones que prevé la normativa, explican que el tráfico dentro de la ZBE fuera el habitual. No en vano, Cort ya indicó al poner en marcha la medida que el primer año de vigencia afectaba a un porcentaje ínfimo de vehículos. De hecho, muchos vecinos seguían sin tener claros los cambios pero, al mismo tiempo, se encontraban, con alivio, con que no les afectan.

Algunos ciudadanos trasladaban optimismo; es el caso de Enrique Paez, que resaltaba que iniciativas como ésta combaten el cambio climático y la contaminación en los cascos antiguos. Además, señaló que la reducción de emisiones de CO2 en los núcleos urbanos es un objetivo a nivel europeo.

Amelia Sostoa coincidió con esa postura. Pese a que no conocía los detalles de la ZBE de Palma, celebró que es necesario tener conciencia medioambiental y «pensar en las futuras generaciones».

Lo cierto es que a pesar de los seis meses de ensayo sin multas, la ZBE aún pilló de imprevisto a mucha gente. En el círculo cercano de Miguel Homar «casi nadie se ha dado por enterado». Aún así, este vecino expresa que la medida no le parece «muy importante».

Más vecinas en situaciones parecidas: Alba González y Olimpia Fernández tampoco estaban al tanto. El desconocimiento va de la mano de la falta de repercusión real de la medida, al menos a gran escala. Margarita Obrador recalcaba la importancia de adoptar propuestas ambiciosas en diferentes fases, aunque apostando por un periodo de transición para que nadie se quede atrás.

Aviso de Vox

El grupo municipal de Vox, que en el Ajuntament se opuso tajantemente a empezar a multar, aprovechó el primer día de sanciones para salir a la calle a grabar un vídeo «didáctico» dirigido a los conductores. Con este material reiteraban que la selección del casco histórico fue arbitraria y lanzaban un aviso a los residentes: «Quizás les hayan dicho que no les afecta, pero no es cierto. Tarde o temprano tendrán que comprar un coche que no necesitan o que probablemente no puedan pagar», advertía la portavoz de Vox, Gari Durán.