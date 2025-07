Emaya sale a la calle para concienciar a los propietarios de perros sobre sus obligaciones

«¿Tienes un perro en casa?». Es la pregunta que Emaya está haciendo estos días a los palmesanos dentro de una campaña informativa para concienciar a los propietarios de perros sobre sus obligaciones. La empresa municipal ha instalado este miércoles una carpa en Jaume III desde donde se distribuye un folleto con información sobre multas y se reparten gratuitamente botellas de plástico para la limpieza de orina y dispensadores de bolsas para la recogida de heces.

La campaña irá rotando por distintos puntos de la ciudad para repartir 14.000 unidades de cada uno de estos productos, como ha explicado el regidor de Medi Natural, Llorenç Bauzá, que ha presentado la campaña junto al director general de Medi Natural i Benestar Animal, Sebastià Pujol. La iniciativa ha adoptado como lema Tu perro tiene la necesidad; tú tienes el deber, y la idea es «dar herramientas» al ciudadano para cumplir las normas. «Ponemos en valor que todos tenemos derecho a tener un perro, pero tenemos unas obligaciones como ciudadanos», ha expresado Bauzá.

La presencia de excrementos en la vía pública es uno de los temas que más quejas genera al Ajuntament. Cada mes el Ajuntament pone de 30 a 60 multas por comportamientos incívicos relacionados con la tenencia de animales. La Ordenanza recoge sanciones de entre 300 y 1.500 euros que penalizan diferentes comportamientos, como abandonar heces en los espacios públicos, no limpiar la orina depositada por el animal en lugares de paso habitual de otras personas, pasear un perro no identificado con microchip, no presentar una cartilla de vacunación actualizada, o no utilizar la correa para pasear a un perro por la vía pública.

Igualmente, se penaliza alimentar a perros, gatos, palomas u otros animales en las calles, con la excepción de las colonias felinas por parte de personas autorizadas, permitir que el animal de compañía entre en una zona de arena o en un área de juegos infantil, el abandono, el maltrato animal o la compraventa de ejemplares en la vía pública o en cualquier otro emplazamiento que no sea un establecimiento autorizado.

A lo largo de este mes de julio, las mesas informativas de Emaya se encontrarán instaladas en Blanquerna (el día 4, de las 8 a las 11 de la mañana); Pere Garau (el día 17, en idéntico horario); plaza de Son Ferriol (el día 18, en idéntico horario); sa Riera (el día 25, de las 7.30 a las 11 de la mañana), y, ya en el mes de agosto, el día 1, es Carnatge (de las 19 a las 21 horas).