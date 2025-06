Génova pide un instituto: «Tenemos que llevar a los niños a centros de Calvià»

Los vecinos de Génova andan indignados con un cambio urbanístico en la parcela del campo de fútbol des Garrover, que estaba recogido como docente y ahora será deportivo. «Esperábamos un instituto. Pagamos nuestros impuestos en Palma pero tenemos que llevar a nuestros hijos a centros de Calvià», dice el vicepresidente de la asociación de vecinos Génova Sa Rota, Santiago Menéndez.

El pleno aprobó el cambio con el voto a favor de PP y Vox, en contra de Més y Podem y la abstención del PSOE. Los vecinos, lamentablemente, se enteraron tarde de que se estaba tramitando. Pidieron intervenir en el pleno para expresar su rotunda oposición: «Ha sido una sorpresa a nuestras espaldas. Nos movilizaremos sea como sea porque creemos que ha sido una estafa».

El regidor de Esports, Javier Bonet, contestó al representante vecinal que en este solar no se ha proyectado la creación de un IES en ningún plan de los últimos 16 años y que tampoco le consta la petición del instituto. Además, el espacio no cumpliría los requisitos para instalar una infraestructura de ese tipo. Bonet sí se disculpó por no haber solicitado aportaciones de la asociación de Génova (las consultas se trasladaron a los vecinos de Sant Agustí).

Los vecinos están «enfadadísimos», cuenta Menéndez a Última Hora. El suelo cambió a docente en tiempos de Catalina Cirer, por lo que suponen que tenía que haber algún plan para darle uso educativo, y se preguntan por qué ha estado desaprovechado tanto tiempo. La asociación recuerda que este espacio fue cedido por Pau Alcover de Haro, hijo del poeta Joan Alcover, para la barriada.

Según los vecinos, el Ayuntamiento les ha trasladado que en este espacio se quieren ubicar unas pistas de hockey cubiertas así como instalaciones para gente mayor. Actualmente la asociación de vecinos y la de tercera edad utilizan el recinto para sus actividades, y también comparten el espacio con un club de tiro con arco.