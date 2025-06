Xisco, el jubilado de Ses Palmeres que cuida los árboles

Xisco Campos es un jubilado de Ses Palmeres que, viendo que el Ajuntament no está regando los árboles del parque junto a su casa, ha decidido empezar a hacerlo él. «Llevo tres semanas regando, desde que empezó el calor fuerte. Me preocupa que estos árboles los sembramos con mucho amor en 2022 y se están muriendo», explica a Última Hora.

El rectángulo del parque es estos días un erial seco y tórrido, de hierba amarillenta. Salpicando el terreno hay una docena de arbolillos sujetos por postes de apoyo, con sus hojas colgando muertas, ya encogidas y marrones. La falta de riego está empezando a afectar también a otros ejemplares más grandes: «Incluso los más fuertes, con raíces más profundas, empiezan a secarse», dice el presidente de la Asociación de Vecinos, Jesús Iglesias.

El presidente de la asociación de vecinos, Jesús Iglesias, y Xisco.

Los dos residentes aseguran que desde marzo no han visto a los operarios acudir a regar. La única excepción: esta semana protestaron en redes y al día siguiente un trabajador regó «un poco» algunos arbustos y árboles, aunque de forma insuficiente, dicen.

Por ello Xisco se puso manos a la obra. «Cada día le dedico una hora», detalla. Y eso que el proceso, sin manguera ni acceso a la red de agua en la calle, es trabajoso: cuatro o cinco viajes subiendo y bajando desde su piso para llevar el agua en un cubo. Se encarga sólo de algunos árboles porque, reconoce, no puede abarcarlos todos. A sus 66 años, Xisco se ofrece gratuitamente al Ajuntament para cuidar el parque si se le facilitan los medios.

Un árbol joven, seco.

Antes de llegar a este punto, Xisco se puso en contacto con la asociación vecinal, que ha trasladado el problema por escrito en reiteradas ocasiones al Ajuntament y también directamente al coordinador del distrito. «Nos consta que el coordinador lo pasa, pero el servicio correspondiente es el que no cumple», precisa Iglesias.

Los vecinos no saben por qué no se atienden sus peticiones porque la única explicación ha sido el silencio. «¿Es que no hay suficiente personal? ¿No tienen agua?», se pregunta Xisco. Suele pasear en bicicleta por un carril junto a la playa y le parece «un escándalo» la cantidad de agua que gastan las duchas, cuando en otros municipios de Mallorca ya se están aplicando restricciones de suministro.