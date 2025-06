El pleno apoya el cese inmediato de Deudero y tensa el pacto entre PP y Vox en Cort

Un debate con muchas lecturas políticas. El pleno de Cort ha apoyado este jueves la reprobación y el cese inmediato del concejal de Mobilitat, Antonio Deudero, una aprobación que no hubiera sido posible sin la abstención de Vox. Los socios de Jaime Martínez le han enviado todo un toque de atención, resentidos por la invalidación del acuerdo sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), dando pie a una reflexión no tanto sobre la ordenanza en sí sino sobre el significado de todo el sistema democrático del Ajuntament.

Sumándose a la reprobación presentada de urgencia por Vox, el PSOE ha sabido aprovechar el temporal y ha presentado una auto-enmienda a una de sus mociones para incluir un nuevo punto demandando el cese de Deudero. Vox ha dado la espalda al concejal y los doce votos de la izquierda se han impuesto a los once del PP; todo un recordatorio a los ‘populares’ de que no gobiernan en mayoría. La maniobra del PSOE buscaba acorralar al alcalde: los acuerdos son vinculantes, pero las mociones no se traducen en efectos ejecutivos inmediatos sino que es el equipo de gobierno quien tiene que hacerlos cumplir, so pena de afrontar el coste político de ignorar la voluntad popular.

Y ese era, precisamente, el meollo de todo este asunto: que Deudero obvió un acuerdo de pleno al anunciar este miércoles que se empieza a multar en la ZBE. Una situación «inédita» y particularmente «palmaria y pública» por haberse aprobado hace menos de un mes extender la moratoria, como ha dicho la portavoz de Vox, Gari Durán. «¿Las proposiciones son pura literatura de viajes o ciencia ficción? Se trata de las relaciones con la soberanía popular representada en este Ajuntament. Ni un concejal ni el alcalde están por encima de las decisiones del pleno, me gustaría que lo recordaran», lanzaba. Poco antes Jaime Martínez había intervenido, y en un tono bastante bronco, para avisar a Vox de que cualquier reprobación a su equipo constituye una reprobación al alcalde.

Deudero se ha defendido de las críticas de sus socios aunque sólo les pidió disculpas por la demora en aplicar otras medidas. El concejal interpelado ha razonado que los acuerdos de pleno tienen «una naturaleza jurídica de acto de impulso político» y ha lamentado el «oxígeno» desde Vox hacia «la ultraizquierda radical» con esta propuesta.

«El mensaje que están lanzando a la ciudadanía es que la soberanía popular no sirve absolutamente para nada, porque los que estamos en el gobierno hacemos lo que nos da la gana. Que todo lo que se vota aquí democráticamente no sirve. ¿Qué estamos haciendo aquí, alguien me lo puede explicar?», era el resumen de la regidora de Podem, Lucía Muñoz.

El portavoz adjunto del PSOE, Xisco Dalmau, advertía al PP que la oposición «representa a votantes iguales que los suyos» y les recomendó «más humildad y no presumir de ser el más chulo de la clase». «Lo tenía fácil, pida disculpas, encima riñe a sus socios», le ha afeado.

Miquel Àngel Contreras, de Més, ha incidido en que la actuación del PP es «una falta de respeto total hacia la institución y la ciudadanía» y rememoró el ‘me gusta la fruta’ a Neus Truyol para afirmar que aquel episodio ya debería haber supuesto la salida de Deudero.