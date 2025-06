Policías Locales de Palma reivindican en Cort una equiparación real de condiciones en el futuro plan

Un grupo de policías locales, agrupados bajo las siglas del sindicato ATAP, han acudido este jueves al pleno del Ajuntament de Palma para solicitar que no se suprima la unidad nocturna como tal en el nuevo plan de ordenación que prepara el área de Seguretat Ciutadana, además de otras reivindicaciones como una equiparación real de condiciones. Los agentes no han podido intervenir en la sesión pero en los pasillos de Cort han expuesto sus peticiones. «Venimos en reivindicación de un plan de ordenación de Policía, que hace 22 años que se está preparando y no llega nunca», ha explicado un portavoz, Javier Pérez.

ATAP recela de las propuestas plasmadas en el último borrador del plan de ordenación porque consideran que «no llegará a equiparar nunca las condiciones de trabajo» y temen que la nueva organización supondrá un empeoramiento (sobre todo en cuanto a conciliación) para muchos compañeros. «Todos somos policías los 365 días del año. No tiene que haber desigualdades ni económicas ni en cuanto a turnos». En esta línea avisaban de las grandes diferencias salariales en la policía reclamando un plan «que mejore a todos, sin dejar a nadie atrás». También censuran de que el plan implicará suprimir la unidad nocturna como tal, ya que contempla un sistema de turnos rotativos para los agentes incluyendo el turno de noche. «Creemos que es un error, que los ciudadanos de Palma necesitan seguridad, sobre todo por la noche, con agentes preparados y formados especialmente para este tramo del día», abundaba Pérez. ATAP ha lamentado que no todos los agentes se identifican con este plan de ordenación, que está pendiente de aprobación por parte de la Mesa con los sindicatos. El alcalde, Jaime Martínez, quería tenerlo firmado antes del verano.