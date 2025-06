La joven transexual que sufrió una agresión homófoba interviene en el pleno de Cort para reivindicar los derechos LGTBI

El pasado 23 de mayo, Marta Sastre sufrió una agresión en Plaza de España, sobre las 14 horas. A joven transexual vio como un grupo de jóvenes empezaron a insultarla y a agredirla cuando se disponía a entrar en un establecimiento para comer. «Me llamaron ‘maricón’. Les pregunté si tenían algún problema conmigo y me dijeron que el problema lo iba a tener yo, me empujaron y cuando estaba en el suelo me escupieron y me pegaron patadas».