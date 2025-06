Führer 44 y 88: las polémicas camisetas de Alemania con simbología nazi que llegan al 'top manta' en Mallorca

A muchos no les llamará la atención el mar de turistas alemanes que por estas fechas rondan por la Playa de Palma. Muchos de ellos, ataviados con la camiseta de su selección de fútbol, en su versión púrpura. Algunos, eso sí, portando un dorsal, el 44, que en su país fue retirado y generó enorme polémica por su vinculación con la simbología nazi, cuya apología está totalmente prohibida en aquel país, mientras que en España existe un vacío legal, ya que la Ley de Memoria Democrática permitiría la disolución de entidades que realicen apología del franquismo, aunque no del Tercer Reich o de la ideología nacionalsocialista.

Camisetas púrpuras del combinado germano que lucen en su reverso el término 'Führer' (líder o caudillo), junto al número 44, y en menor medida el 88, se dejan ver en algunos de los improvisados puestos del 'top manta' en la Playa de Palma. En lugares discretos dentro del catálogo en el que estrellas de la Premier, de la selección española o del Real Madrid y el Barcelona, e incluso alguna vieja gloria, son los principales reclamos. Se ofrecen a un precio que oscila entre los 25 y 30 euros, pero regateando, se pueden sacar por poco más de veinte. Mientras unos vendedores las tienen en exposición, otros las ofrecen más discretamente, camuflando de alguna manera ese dorsal 44 que tanto revuelo ha generado en suelo germano.

Detalle de la camiseta con el 44 que se relaciona con las siglas de la SS. Foto: F.F.

Porque en su día, Adidas retiró ese número de sus prendas por el parecido visible con el símbolo de las SS, la Schutzstaffel o escuadrón de protección del partido nazi que encabezaba Adolf Hitler, el Führer que se refiere en las polémicas camisetas que se venden, y con éxito, en algunos de los principales puntos de ocio de la Playa de Palma. Un lugar en el que algunos locales de la zona han tomado cartas en el asunto, impidiendo el acceso a sus instalaciones a quienes porten estas prendas.

La Führer 44 es la que más volumen de negocio y aceptación genera en el 'top manta' -en las tiendas o souvenirs resulta imposible verla-, pero no es la única camiseta controvertida que se puede adquirir en la Playa de Palma. También discretamente colocada en un rincón, la que luce el dorsal 88 y el término Führer está a la venta, con el mismo color púrpura y un precio similar: por 25 euros la ofrecen. Esta última también ha sido señalada en Alemania, al recordar el número 88 a la octava letra del abecedario y el saludo nazi, 'Heil Hitler' (HH). En Italia, este número está prohibido en las camisetas.

La camiseta con el dorsal 'Führer 88', en uno de los puntos de venta. Foto: F.F.

No resulta fácil encontrar a turistas vistiendo las controvertidas camisetas -más cuando los empresarios las han puesto en el punto de mira por su connotación ideológica-, pero sí lo es comprarlas, pese a que la venta ambulante y de productos no oficiales está prohibida y se persigue por parte de las autoridades, no siendo extraño ver a agentes de la Policía Local de Palma vigilando esta zona caliente.