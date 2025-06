Algunos coles de Palma dejan sin vacaciones a las risas y el juego: consulta el mapa de los patios abiertos

Algunos colegios públicos de Palma no dan vacaciones a las risas y el juegos, ya que permanecen abiertos en verano para que los niños puedan disfrutar durante su tiempo libre. Cabe precisar que el programa Patis Oberts no es específico de la temporada estival, sino que ya se puso en marcha el pasado mes de octubre, por lo que también abrieron en las vacaciones de Navidad y Pascua. En concreto, entre octubre y mayo se han registrado un total de 5.094 asistencias en los ocho centros educativos donde se desarrolla. De estas, 1.358 han sido acompañadas por familiares.

Esta iniciativa consiste en la apertura de los patios escolares durante 12 horas semanales fuera del horario lectivo con la finalidad de que los niños puedan seguir jugando en entornos seguros. Los colegios públicos a los que los niños pueden ir a jugar cuando no hay clases son el CEIP Josep Capó, Es Pont, Gabriel Vallseca, Jafudà Cresques, Cas Capiscol, Miquel Porcel y Can Pastilla. Cabe precisar que este último se acaba de incorporar, exactamente el pasado 20 de junio, puesto el CEIP Secar de la Real ha decidido no seguir con el programa.

Además, desde el área d'Educació del Consistorio palmesano han precisado que el CEIP El Terreno no estará abierto en verano porque está en obras; la intención es que pueda reincoporarse cuando finalicen los trabajos de mejora que se están llevando a cabo. Precisamente, este es uno de los centros con mayor afluencia junto a Jafudà Cresques y Miquel Porcel.

Horario de verano

Es muy importante tener en cuenta que hay diferentes horarios de apertura de los patios de los colegios que abren en verano. En concreto, hasta el próximo 10 de septiembre los niños podrán ir a jugar y a disfrutar de las actividades programadas a los CEIPS Can Pastilla, Es Pont y Cas Capiscol los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 horas. El CEIP Gabriel Vallseca también abre los lunes, miércoles y viernes, pero en horario es de 16:00 a 20:00 horas.

Un grupo de niños salta sobre una hoguera simulada de San Juan en el CEIP Jafuda Cresques. Foto: Pilar Pellicer

Por su parte, en los CEIPS Joan Capó y Jafudà Cresques realizarán las actividades los martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Finalmente, en el CEIP Miquel Porcel las actividades se harán los martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Cabe recordar que no es necesaria inscripción previa para poder asistir a las diferentes actividades dirigidas.

«El objetivo del programa es ofrecer un espacio gratuito y seguro para la realización de actividades educativas, lúdicas y recreativas, promoviendo la convivencia y la dinamización en las diferentes zonas», explican desde la regiduria d'Educació. Además, precisan que está dirigido a familias con niños de 3 a 12 años.

Actividades de dinamización

Respecto a las actividades de dinamización, «tienen un carácter semanal y se adapta tanto a las características de cada patio como a los intereses de los niños participantes». En este sentido, durante el primer trimestre de 2025 se han llevado a cabo actividades relacionadas con festividades como Sant Antoni, Sant Sebastià, Carnaval o el Día de las Illes Balears, así como talleres de alimentación, actividades deportivas, cuentacuentos, juegos cooperativos y acciones de sensibilización.

Desde el Consistorio palmesano también han subrayado que «la puesta en marcha del programa ha permitido establecer colaboraciones con entidades como clubs de Esplai y asociaciones de vecinos cercanas a los CEIP. Asimismo, se ha contado con la participación del Consell d’Infants de Palma».

El programa ‘Patis Oberts’ tiene una duración anual e ininterrumpida, incluyendo los períodos de verano, Semana Santa y Navidad, y cuenta con un presupuesto total de 310.552,10 euros. Desde el área d'Educació señalan que «el balance de este primer trimestre constata una dinámica creciente, con una implicación progresiva de las familias».