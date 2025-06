El polígono de Son Rossinyol se quedará desde el jueves sin un aparcamiento de 500 vehículos

El polígono de Son Rossinyol de Palma se quedará el jueves sin uno de sus principales espacios de aparcamiento. Así lo ha denunciado este lunes el PSOE de Palma, que recalca que en el solar caben unos 500 vehículos, por lo que alerta de los problemas que causará a los trabajadores de la zona. El Ayuntamiento ya ha colocado señalización informando de que la zona se cerrará a partir del 26 de junio.

El cierre obedece a los trabajos preparatorios para el futuro centro de operaciones de la EMT de Palma. La empresa municipal acaba de formalizar el contrato para adecuar el solar para las nuevas cocheras, adjudicado por 156.028 euros. La EMT sufre problemas para albergar la totalidad de su flota en las instalaciones actuales, por lo que Cort planteó habilitar este espacio para estacionar los autobuses durante las horas que no prestan servicio mientras se redacta el proyecto definitivo del nuevo centro operativo.



El proyecto licitado por Cort contempla reponer sólo parte de las plazas de aparcamiento eliminadas una vez que finalicen las obras. Por ello se va a desbrozar y compactar parte del terreno sin pavimentar en el lado oeste de la parcela.

Desde el PSOE han advertido de los problemas de movilidad que creará el inicio de las obras para «un proyecto que no está ni empezado ni se sabe nada», en palabras del portavoz, Xisco Ducrós. «Lo único que sabemos es que este jueves en el solar ya no se podrá aparcar y que esto supondrá muchos dolores de cabeza para la gente que trabaja en el polígono. Pedimos al alcalde que no lo cierre y que nos asegure que el proyecto que teóricamente quieren hacer contemple un aparcamiento para todos», ha subrayado.

El portavoz adjunto, Francesc Dalmau, ha lamentado que no se «sabe nada» del proyecto con oficinas municipales, un aparcamiento para autobuses de la EMT y un aparcamiento para trabajadores que se presentó hace año y medio. Dalmau recuerda que esta zona ya padece carencias en cuanto a conexiones en transporte público. «El alcalde nos tiene acostumbrados a ello, como buen promotor inmobiliario y especulador que es, le encantan los grandes proyectos que cuestan mucho y que benefician a muy poca gente», ha recriminado el regidor del PSOE.