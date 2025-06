Prohibido el baño en la playa del chiringuito Asaona por vertidos

El verano ha comenzado en Palma con bandera roja en una de sus playas más concurridas, concretamente en la del chiringuito Asaona, ubicada en el Portitxol, debido a unos vertidos. Esto indica que el balo no está permitido, aunque sí estar en la playa. Además, desde el Ajuntament de Palma han informado que también hay bandera amarilla en Can Pere Antoni, debido a que se encuentra muy próxima a la playa directamente afectada por los vertidos.

Desde el Consistorio palmesano han informado que este pasado sábado a las 16:26 horas fueron avisados avisados de un posible vertido en la playa pequeña del Asaona y han resaltado que «inmediatamente» se desplazó hacia la zona afectada la brigada de mantenimiento.

Las citadas fuentes también han detallado que el vertido se dio por finalizado a las 17:04 horas de este pasado 21 de junio. Además han subrayado que «debido al viento de oeste se contuvo el vertido, principalmente, en dicha playa y por precaución se puso bandera roja en Can Pere Antoni». Hasta el momento, se desconocen las causas el vertido.

En Can Pere Antoni ondea la bandera amarilla.

Sin embargo, este domingo por la mañana la playa el Ajuntament de Palma ha vuelto a permitir el baño en Can Pere Antoni, aunque con bandera amarilla para que los bañistas tomen las precacuciones pertinentes.

¿Cuándo abrirá la playa de Asaona?

Respecto a cuándo volverá a estar permitido el baño en la playa Asaona, desde el Consistorio palmesano han respondido que dependerá de cuándo las analíticas señalen que no hay riesgo para la población. Las citadas fuentes no han confirmado si se realizarán este lunes, al tiempo que han insistido en que este pequeño arenal no tiene nombre; sí han querido dejar claro que no se trata de la playa de Can Pere Antoni ni de la del Portitxol.

Como se recordará, los cierres de estas playas son habituales cuando se producen lluvias intesas, debido a que se producen vertidos fecales. Sin embargo, este no es el motivo, en esta ocasión, ya que no se han producido precipitaciones.