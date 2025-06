La nueva regulación del suelo permitirá 116.000 vecinos más en Palma

En los próximos días, el urbanismo de Palma podría vivir un nuevo vuelco. Después de que se haya decidido poner en marcha de manera inmediata todo el suelo urbanizable previsto para los próximos veinte años, ahora es el turno de las Áreas de Transición (AT), terrenos rústicos colindantes a los núcleos urbanos pensados para crecer urbanísticamente. Todo esto después de que se llevara adelante la propuesta de Vox para que se movilizaran estos suelos y el PP aceptara. La puesta en marcha de estas AT supondrá el crecimiento de población de 80.496 personas más, es decir, un incremento del 146 por ciento. Y todo esto se producirá en 13 barrios en concreto, donde en la actualidad viven 54.842 personas.

Las barriadas afectadas son Son Ximelis, Son Anglada, Son Roca, Son Sardina, Establiments, Son Ferriol, s’Arenal, Secar de la Real, Es Pil·larí, Son Cladera, s’Hostalot, Son Xigala y sa Indioteria.

De esta manera, se triplicará el número de habitantes en los barrios afectados y, tal como denuncia el PSOE de Palma, la semana que viene se aprobará el decreto impuesto por Vox, por lo que se reclasificarán 363,16 hectáreas más de suelo rústico.

A todo esto hay que sumar los incrementos de urbanización que ya se habían aplicado en los solares urbanizables, después de ‘reventar’ el Plan General. En los suelos urbanizables se permitían incrementar el número de residentes, pasando de los 20.435 previstos por el Plan General a 35.985. Pero es que ahora hay que añadir los residentes que se irán a vivir a estas Áreas de Transición. En total, los suelos urbanizables más estos suelos rústicos acogerán 116.482 residentes más en el municipio de Palma, lo que equivale a casi toda la población de León capital, que tiene 122.000 habitantes.

Algunas barriadas sufrirán un incremento poblacional más que considerable. En el caso de Son Cladera, que tiene una población de 7.254 personas, cuenta con dos solares urbanizables. El Plan General preveía un crecimiento de 1.595 vecinos, pero ahora serán 2.871, es decir, crecerá a 10.935 personas, un 38 por ciento más. Y ahora hay que sumarle el crecimiento en su Área de Transición, es decir, otras 1.257 personas más. En total Son Cladera se plantará con 12.192 habitantes, un 60 por ciento más, por lo que casi duplica su población.

El caso de Son Ximelis, Son Roca, Son Anglada y La Vileta será paradigmático. Este ámbito cuenta con tres solares urbanizables: Can Fontet, Cas Pastor y Son Ximelis. En la actualidad, cuentan con una población de 11.247 personas. El Plan General de 2023 preveía un crecimiento de 9.354 personas pero ahora en realidad crecerá en 16.640 vecinos. Así, este ámbito contará con una población de 27.887 residentes, un 148 por ciento más. Pero ahora hay que añadirle el efecto del crecimiento en el rústico, por lo que hay que sumarle otras 22.769 personas más. De esta manera, en un futuro, el ámbito de Son Ximelis, Son Roca, Son Anglada y La Vileta alcanzarán las 50.656 personas, es decir, un 350 por ciento más.

Otro caso bastante llamativo es el de Son Sardina, que tenía una población de 2.862 personas. La puesta en marcha de 18 hectáreas de Áreas de Transición supondrá incrementar la población en 4.050 personas, lo que supone un alza del 141,51 por ciento.

Desde el PSOE denuncian que todo este crecimiento en las áreas de transición no van acompañados de estudios de movilidad ni de equipamientos como centros de salud o zonas verdes. Y otro asunto es el tema de los precios de la vivienda que se construirán, que advierten que no serán asequibles para la mayor parte de la población.

El pasado viernes, en las comisiones previas al Pleno del Ajuntament, el PSOE presentó una moción en la que rechazaba toda modificación legislativa que permita edificar y urbanizar en suelo rústico en el término municipal de Palma. El PP votó a favor y Vox en contra. Sin embargo, Més llevaba una moción en la que especificaba que no se construyera en las Áreas de Transición en concreto: en esta ocasión PP y Vox votaron en contra, por lo que no se aprobará en el pleno del próximo jueves.

El concejal del PSOE, Pepe Martínez, señaló que «el decretazo de PP y Vox va a vender palma a cachos. Van a construir murallas de plurifamiliares alrededor de nuestros barrios, haciendo multimillonarios a unos pocos terratenientes para vendernos la idea de que las casas a medio millón de euros van a ser para nosotros».

Martínez aseguró que «la emergencia habitacional debería servir como una llamada a la acción para trabajar, no como un Black Friday de nuestro suelo rústico. Los socialistas creemos en la necesidad de construir más casas, pero no a cualquier precio ni de cualquier precio. Que la mitad de los nuevos urbanizables, estén destinados a vivienda de protección oficial, no a vivienda de precio ilimitado. Estos nuevos barrios no pueden convertirse en barrios dormitorio».