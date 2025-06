Los caravanistas llevarán a Cort a los tribunales por el empadronamiento

Los caravanistas lo tienen más que complicado para empadronarse en Palma. De hecho, denuncian que el Ajuntament de Palma ha puesto todo tipo de trabas para que no puedan llevar a cabo este trámite. Por este motivo, Javier González, portavoz de los caravanistas de Son Güells, que está en pleno periplo burocrático para conseguir empadronarse en su caravana, ha anunciado que denunciarán al Ajuntament. «Por ley están obligados a hacerlo, es mi actual residencia, pero me van pasando de un departamento a otro», dice.

En mayo ya llevaba tres intentos en distintas oficinas municipales de atención a la ciudadanía (OAC) para lograr el trámite. «Me decían que no era posible, me enviaban a servicios sociales», lamenta. Y en servicios sociales le decían que tenía que volver a una OAC para completar el trámite.

De ahí fue derivado a la OAC social y, según un escrito que ha recibido del Consistorio, González debe «indicar un domicilio fijo y determinado en el que resida (calle y número). Consecuentemente, es posible empadronarse residiendo en un vehículo caravana, siempre que se indique un domicilio fijo de estacionamiento de la misma en un espacio autorizado (solar, patio, garaje, etc.)».

Eso sí, el documento municipal asegura que «en caso de no disponer de la documentación y autorización pertinente del espacio de estacionamiento, podría solicitar la comprobación de su residencia fija en aquel por parte de un inspector padronal».

En caso de no contar con una dirección determinada y fija «es posible una asignación de un domicilio ficticio en los casos de personas en situación de vulnerabilidad». En este supuesto, el escrito del Ajuntament remitido a González advierte que «puede acudir a Creu Roja, organismo que presta su ayuda a las personas sin techo para posibles alternativas de residencia. Y si es el caso, la tramitación de una solicitud a los servicios sociales del Ajuntament de Palma para que se le proporcione un domicilio ficticio de empadronamiento».

Curiosamente, fuentes de la Creu Roja en Balears advierten que «en esta entidad no empadronamos. Solo acompañamos en el proceso a gente que vive en la calle y sigue un proceso de inserción». Y este no sería el caso de aquellos que viven en chabolas ni caravanas, aseguran desde Creu Roja. Por lo tanto, consideran que Cort genera confusión.

Las mayores concentraciones de caravanas se dan ahora mismo en Son Hugo, Son Güells y Ciudad Jardín, donde residen alrededor de medio millar de personas, la mayoría de las cuales son trabajadores que no pueden permitirse vivir en un piso por sus altos precios. El colectivo denuncia que el Consistorio no les ofrece ninguna alternativa ni soluciona la vivienda, por lo que consideran que no se les quiere en el municipio y se incentiva que se marchen.