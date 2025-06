Estudi 6 pide un nuevo acuerdo económico para las escoletas

Después de semanas de huelga, Estudi 6, la empresa que gestiona las escoletas municipales externalizadas, la empresa ha querido dar su versión sobre este conflicto laboral. Fuentes empresariales destacan su «voluntad de posibilitar la finalización de una situación que pensamos que no gusta a nadie», aunque reconocen su «esfuerzo» para ir «más allá de los límites del propio presupuesto que el servicio permite», ofreciendo diferentes opciones de mejora hasta la llegada del nuevo convenio autonómico y la renovación del contrato con mejores condiciones.

«Hasta ahora no hemos querido decir nada para facilitar la resolución del conflicto lo más pronto posible, pero ahora pensamos que conviene aclarar quien es Estudi 6 y qué respuesta hemos dado a esta situación», señalan fuentes de la empresa.

Durante estas semanas de huelga, Estudi 6 ha ofrecido a las trabajadoras «el pago de un complemento único de 1.361,20 euros correspondiente a una mejora salarial hasta diciembre de 2024». A eso se suma «aumentar el salario hasta los 1.325 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Esto supone un 17 por ciento más del salario que tenían hasta diciembre de 2024, que era de 1.134,34 euros».

Todos estos ofrecimientos supondrían un salario de 1.384,18 euros, «lo que representa un 22 por ciento más de lo que venían cobrando las educadoras en diciembre. Todo esto cuando le nuevo convenio nacional firmado por los sindicatos contempla un aumento de hasta los 1.200 euros, es decir, un 5,5 por ciento. ¿Por qué no se acepta un incremento del 22 por ciento?», se preguntan desde Estudi 6.

Respecto a las diferencias salarias respecto a las escoletas de gestión directa, «Estudi 6 no tiene ninguna responsabilidad. No entendemos por qué, sabiendo desde el principio que no es posible legalmente que el Ajuntament aporte más dinero al contrato, se nos reclama a nosotros hacer frente estas diferencias».

Antes de las protestas, Estudi 6 «ya se había comprometido con la aplicación de revisiones salariales de las trabajadoras». Estas mejoras salariales que se preveían en el nuevo convenio se conocieron mucho antes de la huelga y eran superiores a los límites que marca el nuevo convenio nacional.

La empresa señala en un comunicado que también se ha comprometido a hacer un nuevo pago único de 460 euros más condicionado a que la nueva licitación esté resulta antes de mayo de 2026 y que Estudi 6 gane el nuevo concurso. Esta cantidad se iría reduciendo «mes a mes a medida que esta adjudicación se retrase».

La mejor solución para las trabajadoras, según la empresa, es «aprobar entre todos un nuevo acuerdo económico que mejore las condiciones salariales del convenio nacional». Y pide al Ajuntament «la redacción de unos nuevos pliegos que recojan estos nuevos salarios en sus presupuestos».