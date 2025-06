Vox recela del proyecto del PP para el recinto ferial: «Ante el problema de la vivienda, nos preguntamos si es realmente imprescindible»

El anuncio del alcalde, Jaime Martínez, sobre el concurso de ideas para el futuro recinto ferial no fue acogido con particular entusiasmo por sus socios del pacto programático. «Ante el problema de la vivienda y los efectos sociales que ello comporta, unido a la carencia de servicios, y la sobresaturación, con este panorama nos preguntamos si es realmente imprescindible este recinto ferial. No estamos muy seguros», dijo ayer la portavoz de Vox, Gari Durán, en declaraciones a este periódico.

La Junta de Govern aprobó ayer las bases del concurso de ideas para diseñar este espacio, de 18.000 a 20.000 metros cuadrados, que se ubicará junto al Hospital Son Llàtzer. Estará conectado con el aeropuerto y la Playa de Palma, además de la plaza España y otros municipios. Las obras no comenzarían hasta 2027 y en el mejor de los casos el recinto no sería una realidad antes de 2029. Noticias relacionadas La izquierda reprueba el proyecto del PP para el recinto ferial: «Otra macroocurrencia faraónica» Más noticias relacionadas El sondeo a los grupos indica que el PP no parece tener muchos apoyos para esta gran obra pública dentro del consistorio. La idea de un recinto ferial la han defendido fuerzas políticas tan opuestas al PP como Podem, y ha estado presente en otros mandatos; pero el cuándo, el cómo y el dónde del proyecto de Martínez son los factores que no convencen a los grupos. En la presentación el alcalde ya se anticipó a las críticas que esperaba de la izquierda: «Un recinto ferial no es turístico en ningún caso. Es un equipamiento que lo que hace es reactivar social económicamente una ciudad y toda la Comunidad Autónoma», defendió. Més sí consideró que se prioriza un proyecto enfocado a la atracción turística. Además, la ubicación es una de las principales pegas que pone este partido, que en su mandato había planteado Son Güells como el espacio idóneo para un equipamiento de este tipo. El importe también genera críticas en la izquierda: la construcción costaría 40 millones de euros, que el Ayuntamiento quiere financiar con el impuesto turístico en su mayor parte. «¿Cuántos pisos públicos para destinar a alquiler podrían construirse? El alcalde prefiere centrarse en los macro-proyectos antes que en la ciudadanía», dijo el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós.