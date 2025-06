Desde 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) instauró el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos y los Mares. No hay duda de que, en un planeta cubierto en un 70 % por océanos y mares, su importancia es vital.

Algunos datos:

Produce el 50% del oxígeno del planeta.

Alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra.

Fuente de proteínas para más de mil millones de personas.

Económicamente se estima que para el 2030 habrá sobre los 40 millones de trabajadores relacionados con el mar.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible-ODS 14 hace referencia a conservar, utilizar sosteniblemente los océanos y sus recursos marinos.

El Mediterráneo es uno de los mares más importantes del mundo, desde el punto de vista ecológico, económico y cultural. Actualmente tenemos problemas de contaminación; por plásticos (se estima que 570.000 ton de plástico entran en el Mediterráneo), por hidrocarburos (zonas de alto tráfico marítimo, Gibraltar y Canal de Suez), contaminación industrial, urbana y agrícola (fertilizantes y pesticidas que por escorrentía llegan al mar), también sufre impactos ambientales; daños a la biodiversidad (alberga más de 17.000 especies marinas), zonas muertas por el bajo oxígeno debido a la eutrofización, la acción humana sobre estos entornos (tráfico marítimo, vertido de residuos, ruido submarino, malas prácticas de fondeo, presión sobre espacios naturales,..).

Se trata de un entorno frágil frente a las acciones humanas; se puede dañar, pero no destruir, pues es infinitamente más resistente que el ser humano. La supervivencia de nuestra especie depende de él, aunque no ocurra a la inversa. Sin duda, la continuación de la vida humana está supeditada a la protección y el cuidado del océano

Por todo ello, desde la Federación de Asociaciones y Actividades Náuticas para temas Medioambientales-FANMED, como sector vinculado directamente a este entorno, desea insistir en la relevancia de estos datos y recordar a toda la sociedad—empezando por el propio sector náutico—la importancia de reducir el uso de plástico, proteger los hábitats marinos, practicar una pesca sostenible, minimizar la contaminación, regular la náutica y el turismo náutico, y, sobre todo, actuar como altavoz y transmisores de educación y conciencia ambiental. Desde sus inicios, la federación se ha implicado en la concienciación, publicando un vídeo de Buenas Prácticas en el Mar en cinco idiomas

Con el objetivo de ver distintos puntos de vista, han recopilado algunas reflexiones de personas relacionadas con la conservación de nuestro Mar Mediterráneo:

Juan Manuel Lafuente-Conseller de la Mar i Cicle de l´Aigua: «Al mar le debemos lo que somos: identidad, oficio, cultura y vida. Como sociedad insular, tenemos la responsabilidad de conservarlo no solo como un entorno natural único, sino también como pilar de nuestra economía y forma de vida. En este Día Mundial de los Océanos, desde el Govern de les Illes Balears reafirmamos nuestro compromiso con una gestión rigurosa y responsable del medio marino, que asegure el equilibrio entre su protección y un desarrollo sostenible al servicio de las generaciones futuras».

Salud Deudero – Académica de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC en las Islas Baleares. «El Mar Mediterráneo, cuna de culturas, vía de comunicación y transporte, proveedor de ocio y servicios, regulador del clima, se encuentra en peligro por las amenazas de sobrecalentamiento, especies invasoras y deterioro de ecosistemas. Es urgente actuar para asegurar la conservación de sus recursos y funciones por el bien de toda la sociedad y de los amantes del mar y sus maravillas».

Joaquim Tintoré – Director del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears – SOCIB. «En un contexto de cambio climático, donde el océano ya absorbe el 90 % del exceso de calor y un tercio del CO₂ atmosférico, su observación continua y rigurosa es más imprescindible que nunca. Desde las Islas Baleares, gracias a infraestructuras como SOCIB —con la nueva sede en el Puerto de Palma—, estamos preparados para liderar la transformación digital marina con los gemelos digitales del océano y para responder, con ciencia y tecnología, a las necesidades de una sociedad que depende del mar.»

Xavier Pastor – Biólogo, oceanógrafo y ecologista. «Los conservacionistas no podemos aceptar la gestión del territorio que lleva a cabo el Gobierno. Los colectivos y sectores implicados, y la sociedad civil, estamos a tiempo de influir en proteger el territorio y acabar con el incivismo y la saturación, y de hacer de las Islas Baleares un referente de gestión marina. Así, el Gobierno de Prohens, lejos del cemento y la destrucción del paisaje, dejaría un territorio y un mar mejor de lo que lo encontró.».

Ricardo Sagarminaga – Cofundador de ALNITAK y Ashoka fellow. «Mi ley la fuerza del viento,…mi única patria la Mar». «Para los que amamos la mar los 365 días al año, el Día Mundial de los Océanos es motivo de frustración, al ver lo poco que hemos avanzado en los últimos 50 años desde que el comandante Cousteau nos hizo descubrir el 'mundo del silencio'. Menos palabras y más acción es lo que necesita nuestro planeta océano. Empezando nosotros mismos como pescadores y navegantes, custodios del mar»

Debora Morrison – Directora conservación Palma Aquarium. «Cada respiración que inhalamos es un regalo de la cobertura oceánica del mundo. Los beneficios que nos proporcionan los mares y océanos son los requisitos que necesitamos para vivir; aire, agua, medicinas y alimento. Mares y océanos regulan el clima, absorben CO2, proveen de transporte y beneficios económicos, y descomponen residuos. ¿Qué más necesitamos para conservarlos, protegerlos y preservarlos?»

Gabriel Dols – Presidente de FANMED. «Los indicadores de conservación de nuestro Mediterráneo se podrían mejorar, y vamos abriendo puertas y ventanas, buscando a ver quien actúa para que así sea, y tal vez, la solución no está en una puerta, ni una ventana, si no en un espejo».

Desde la FANMED aseguran que: «La esperanza es algo que no debiéramos perder, pero simplemente con esperar no va a mejorar nada, es como estar en el andén sin haber comprado billete. Entre todos, sociedad civil y Govern, trabajemos para tener razones de esperar un futuro mejor. Sin duda alguna, el Govern es una parte importante de la solución, el bienestar de una sociedad podemos medirlo con más parámetros que la simple riqueza, si trabajamos por un mar mejor, también hemos de esforzarnos todos para que los baleares no se vayan sintiendo más alejados de este fantástico horizonte azul, ya que, sin la implicación social en el cuidado de nuestra mar, sin la energía social, será muy difícil llegar a buen puerto»