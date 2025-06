Google Maps, a la caza de las calles peatonales del centro de Palma

A las nueve y media de la mañana de ayer, un joven cargado con una extraña mochila de color azul daba paseos por la calle Sindicat. Al llegar a la plaza del Coll, daba media vuelta y se encaminaba en dirección a la Plaça Santa Eulàlia. Se trata de Google Maps, que a través de esta mochila conocida como trekker, ha conseguido fotografías en 360º del Casc Antic gracias al dispositivo que cargaba a sus espaldas: seis cámaras para tomar instantáneas y un GPS para registrar el lugar exacto donde han sido tomadas. El móvil indica los recorridos que tiene que hacer durante la jornada laboral.

El técnico recorría este jueves las últimas callejuelas del centro histórico, después de estar una semana trabajando en Ciutat. Un trabajo que deja para la posteridad el aspecto de las calles y también la presencia de los peatones que están a tiro del barrido fotográfico y que se podrá consultar en breve en Internet.

«Es un trabajo muy interesante. He tenido que recorrer calles peatonales y parques de la ciudad. Son lugares a los que no se puede acceder con el coche de Google Street», señaló el técnico, que reconoce que a su paso «la gente me saluda, me dicen cosas o me paran para preguntarme. Y nosotros siempre les informamos de nuestro trabajo. Si ocurre algo peligroso, tenemos instrucciones de parar la grabación y avisar a las autoridades».

Procedente de Alicante, el técnico de Google Street lleva seis meses contratado por la multinacional y con su mochila ha recorrido ya Alicante, Jaen o Cantabria. El contenido de las imágenes es propiedad de Google y se atribuye a Street View o a Google Maps. Después de descargar todas las fotografías, los técnicos desenfocan automáticamente las caras y las matrículas de sus imágenes antes de colgarlas en Internet.

Este año Google va a cartografiar «Mallorca, Palma, Campos, Llucmajor, Calviá, Alaró, Palma de nova», según su web. Esta última localidad es en realidad Palmanova, en el municipio calvianer. De hecho, hace escasas dos semanas se pudo ver un coche de Google Maps con el mismo sistema de cámaras sobre el capó a la altura de la calle 31 de Diciembre.