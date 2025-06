«Vi como se caían dos personas mayores»: crece la indignación por las escaleras averiadas en la Estación Intermodal

Las escaleras mecánicas de la Estación Intermodal de Palma vuelven a estar fuera de servicio. Una situación que ha vuelto a generar indignación entre los usuarios del transporte público, especialmente entre quienes utilizan a diario los servicios. «Hace dos semanas se cayeron dos personas mayores», ha explicado este miércoles un ciudadano a este periódico.

Este usuario indignado denuncia que, desde hace más de un mes, tres de las cuatro escaleras mecánicas siguen averiadas. «Hace cinco semanas que están averiadas. Hace dos semanas vi caer a dos personas mayores que intentaban bajar por las escaleras normales. Por suerte solo sufrieron heridas leves, pero fue un accidente evitable», relata.

El afectado asegura haber intentado sin éxito contactar con las autoridades responsables: «He llamado, he enviado correos, he puesto varias reclamaciones y nadie me hace caso». Y añade: «Es una vergüenza. Además, damos una imagen pésima. Para bajar, ninguna escalera funciona y para subir solo hay una operativa, que se colapsa rápidamente. Es un desastre. Es un servicio público».

Las averías en las escaleras no son nuevas. En marzo de este año, todas las escaleras mecánicas —dos de subida y dos de bajada— quedaron fuera de servicio. El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) reconoció entonces la antigüedad de las instalaciones, con más de 15 años sin renovación, y apuntó que ya se estaba trabajando en su sustitución.

Las escaleras, que estuvieron expuestas a la intemperie durante una década hasta la instalación de una cubierta en 2018, han sufrido reparaciones frecuentes desde entonces. Pese a los compromisos del CTM, los fallos persisten, lo que provoca no solo molestias, sino también riesgos para la seguridad de los usuarios.

Desde el organismo público se aseguró hace unos meses que se haría todo lo posible por reactivar al menos una escalera en cada sentido «en breve». No obstante, según denuncian los ciudadanos, la situación sigue sin resolverse y las incidencias se acumulan sin respuesta. Mientras tanto, las personas con movilidad reducida o dificultades para utilizar las escaleras convencionales solo cuentan con los ascensores como alternativa. La ciudadanía exige una solución definitiva y una mejor gestión de las infraestructuras públicas para garantizar accesibilidad, seguridad y calidad en un punto neurálgico del transporte en Mallorca.