El 63 % de los ciudadanos desconoce que vive en una zona inundable en Palma o Marratxí

En una encuesta realizada entre 1.000 residentes de diferentes zonas de Palma y Marratxí, el 62,6 por ciento afirmó que desconocía que vivía en una zona inundable. Su vivienda se encuentra en las cuencas del Torrent Gros y el Torrent de na Bàrbara que, según los expertos de la Universitat de les Illes Balears (UIB), es la zona con más potencial de sufrir daños humanos y materiales de toda Baleares en caso de inundaciones.

La UIB, de la mano del catedrático de Geografía Física, Cels García, organizó este miércoles una sesión sobre la gestión del riesgo de inundación en las cuencas de los torrentes que afectan a los municipios de Palma, Marratxí o Esporles, entre otros.

Juan Miguel Rosillo, investigador de la UIB que realizó las encuestas, advirtió que «las entrevistas se hicieron antes de la DANA de Valencia, por lo que los resultados variarían si se hicieran ahora. Ese fue el caso de Vic, donde después de las inundaciones valencianas la población se mostró mucho más preocupada».

El 77 por ciento de los encuestados por la UIB mostraron su preocupación por los posibles riesgos de las inundaciones de los torrentes de Na Bàrbara y el Gros. Un 71 por ciento percibe que hay cierto peligro y se siente desinformado, mientras que un importante segmento de los encuestados, hasta el 52 por ciento, considera que el mejor sistema para evitar daños materiales y humanos en caso de inundación sería la construcción de presas en los tramos altos de los torrentes. En la encuesta también se pone de manifiesto en un grado muy alto la escasa confianza en las autoridades y la falta de una comunicación eficaz. Y un dato curioso: de los 1.000 encuestados, en caso de inundación la mitad se subirían a zonas elevadas para salvarse, mientras que dos personas se pondrían a rezar. Rosillo destacó que «en lugares como en Grecia o Bulgaria, el porcentaje de personas que se pondrían a rezar era del 5 por ciento».

En esta sesión participaron diferentes miembros de ayuntamientos afectados, instituciones que gestionan la prevención y la respuesta ante las crecidas de los torrentes, así como entidades afectadas (centros escolares, residencias, empresas). Cels García destacó «la importancia de los medios de comunicación para transmitir a la ciudadanía la información clave» así como su papel para sensibilizar en el caso de inundaciones.

«Necesitamos adaptarnos a los riesgos pero no debe ser después de sucesos como los de Valencia o Sant Llorenç. En Palma hace muchos años que no hay una gran crecida, pero no podemos esperar a que pase. Y si pasa, ¿estamos preparados?», se pregunta García. Las crecidas repentinas en el Mediterráneo han crecido un 50 por ciento en los últimos años por el cambio climático. Desde la UIB insisten en la necesidad de estar preparados.

El catedrático en Geografía Física habló ayer de los tres pilares necesarios para afrontar los riesgos de inundación. En primer lugar, la prevención. En segundo lugar, la adaptación, es decir, aumentar la conciencia y mejora de la capacidad de respuesta de los ciudadanos. Por último, mitigar los efectos con torrentes renaturalizados o parques inundables.