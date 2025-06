Palma acumula 750 solicitudes de vados de aparcamiento sin resolver

El área de Movilidad de Palma acumula 750 solicitudes de nuevos vados de aparcamiento pendientes de resolver, tanto en viviendas como laborales. Algunas de estas peticiones son de 2023: «Es decir, hay personas que llevan dos años esperando tener un vado en su casa o en su negocio», ha protestado el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, que ha denunciado la «parálisis» del departamento.

Este retraso afecta también a otros trámites de Movilidad, como las autorizaciones para plazas de movilidad reducida (PMR). El área tiene sobre la mesa 150 nuevas plazas pendientes. Según ha indicado el PSOE, la última autorización de una nueva plaza es del pasado febrero; en los últimos tres meses no se ha aprobado ninguna más.

Otros trámites que sufren el castigo de la falta de personal es la instalación de espejos en las salidas de aparcamiento y la señalización de pasos de peatones; desde febrero no se ha efectuado ninguna de estas actuaciones. Para los semáforos, la última solicitud atendida es de enero; en cuanto a resaltes reductores de velocidad, no se ha instalado ninguno desde octubre.

Hace unos meses los taxistas de Pimem también alertaban del «bloqueo absoluto» de Movilidad y anticipaban reclamaciones monetarias por los perjuicios económicos que esto representa en su sector. En marzo avisaban de que desde diciembre no había salido ni un solo traspaso de licencias, y ese atasco les impide obtener la autorización para circular. En el caso de taxistas que se han acogido a créditos o al pago único del paro para invertir en la licencia, supone un grave problema. El taponamiento también afecta a la asignación de números de carné de taxista. Según los taxistas, el regidor, Antonio Deudero, les reconoció que los documentos que entran por registro tardan nueve meses en abrirse (y la caducidad de los expedientes es de un año).

Estas dificultades se asocian a una falta de personal agravada en los últimos meses por la baja de una funcionaria. La Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, también ha advertido en reiteradas ocasiones de este problema. Movilidad fue una de las secciones municipales que más quejas a la Defensora concentró durante 2024.

«El departamento de Movilidad necesita un refuerzo de personal, necesita cubrir las jefaturas para, así, poder dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía. Lo que no se puede consentir es tener un concejal negacionista que no cree en la necesidad de trabajar para mejorar el día a día de las personas», protesta el portavoz del PSOE. Los socialistas también avisan de que la situación lleva a que el personal en activo «esté asumiendo una sobrecarga de trabajo». El portavoz adjunto, Francesc Dalmau, censuró la «desidia» de Deudero porque «mientras bloquea el área y no resuelve ninguna petición de la ciudadanía, se va de vacaciones a hacer de reservista de la Armada».