El Consell niega la necesidad de informes para los actos de Louis Vuitton en Bellver

El Consell de Mallorca se ha defendido de las acusaciones del conseller socialista Joan Ferrer y fuentes de la institución insular advirtieron que no era necesario emitir informes del departamento insular de Patrimoni para la celebración de tres eventos organizados por Louis Vuitton la semana pasada en el Castell de Bellver.

Desde la institución insular señalaron que «el hecho de que este monumento sea Bien de Interés Cultural (BIC) no implica que necesite un informe de Patrimoni cada vez que se celebre un evento. Por este motivo no hemos presentado ese informe: porque no es obligatorio».

Y estas mismas fuentes del Consell explicaron que «en 2022, en la legislatura anterior, tampoco había una autorización previa del departamento de Patrimoni cuando Amazon Prime Video organizó un evento privado para promocionar su serie sobre El Señor de los Anillos». Las mismas fuentes de la institución insular recriminaron al socialista que «en aquel momento no hubo ningún problema sobre el coste de este rodaje de la empresa de Jeff Bezos pero ahora sí».

El pasado martes, el conseller socialista Joan Ferrer denunció las sospechas del uso «de maquinaria pesada y la construcción de estructuras en Bellver», mientras insistía en la necesidad de esos informes para poder organizar un evento como el de Louis Vuitton. Ferrer insiste en que para la exposición del artista Markus Linnenbrink, que era más sencillo, en el Casal Sollric, sí que hubo informes».