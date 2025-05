Rifirrafe entre el alcalde de Palma y el socialista Pepe Martínez: «Es un sinvergüenza»

«Sinvergüenza» es lo que se ha podido oír en el rifirrafe entre el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el socialista Pepe Martínez, en un tenso cruce de acusaciones durante el pleno del Ajuntament de Palma que se celebra este jueves. El primer edil ha mostrado su enfado ante las palabras del concejal de la oposición, que le ha espetado que «la cabra tira al monte y no se sabe si es que porque ha sido promotor de hoteles o conseller de Turisme, el caso es que ha aprobado más plazas turísticas que VPO durante su mandado. Esas son sus prioridades». Ante estas acusaciones, el alcalde, visiblemente enfadado, ha llamado «sinvergüenza» en varias ocasiones a Martínez.

⚠️ El alcalde Martínez ha llamado «sinvergüenza» dos veces a un regidor del PSOE Palma en pleno. ❌ Cuando no hay argumentos, llegan los insultos. 📢 Palma merece respeto y un gobierno a la altura.#PleCort pic.twitter.com/eYFkRKZ7Uy — PSOE Palma /❤️ (@PSOEPalma) May 29, 2025

Segundos antes, la regidora de Més, Neus Truyol, criticó que en esa misma sesión plenaria se ha llevado a cabo «la aprobación de proteger un monumento fascista [Sa Faixina] y proteger un edificio para que sea un hotel», en concreto el edificio situado en la calle Concepció 32, que al ser declarado BIC, ya puede ser convertido en establecimiento hotelero y sumarse al hotel que tiene en el portal de al lado, gestionado por una empresa sueca.

El socialista Xisco Ducrós ha acusado al alcalde de «dedicarse a insultar. Es el peor alcalde de la ciudad. Es una pérdida de papeles más que lamentable».

El desencuentro entre el primer edil y Pepe Martínez se ha ido repitiendo a lo largo del pleno. El concejal de la oposición ha aprovechado su intervención en otro punto para advertir al alcalde que «me ha llamado nueve veces sinvergüenza. ¿Qué es lo que he dicho para que se ofenda tanto? Le agradezco que no me haya llamado mentiroso porque sé muy bien lo que digo. No sé si le ha ofendido a usted que le recuerda que fue conseller de Turisme o que fue promotor de hoteles de lujo».

El alcalde ha vuelto a coger su turno de palabra y señaló que «para centrarnos en este punto, si quiere le vuelvo a llamar sinvergüenza porque no tiene ética ni principios, que es la definición de sinvergüenza, que no es ningún insulto sino un adjetivo calificativo a alguien que no tiene ni ética ni principios. Dejemos ya el tema». El primer edil volvió a dirigirse al socialista Martínez y le dijo que «usted no sabe lo que es un promotor hotelero. Sinvergüenza, le vuelvo a decir que es la persona que no tiene ni ética ni principios». Mientras se oían los golpes y protestas de los concejales del PP, los socialistas protestaban-

El concejal socialista insistió en la gresca: «So quiere que sea más preciso, me acercaré en mis definiciones. Retiro mis palabras de promotor hotelero y si quiere, lo cambio por arquitecto de hoteles de lujo o de mansiones de lujo». A lo que el alcalde contestó: «Fantástico. Yo le retiro entonces la palabra de sinvergüenza en este caso».

El edil socialista aprovechó para dirigirse a Vox y, citando las palabras de la concejala de Podemos Lucía Muñoz, señaló que «por cada casa okupada hay 750 vacías». Poco después, el concejal socialista volvió a la carga y se dirigió de nuevo al alcalde: «Después de presentar una inversión de 300 millones para Platja de Palma, sí que podría nombrarle a usted promotor hotelero». Esta nueva provocación enfadó de nuevo al alcalde, que le respondió con «el día que recupere la ética y los principios, le explicaré la diferencia entre sector turístico y sector hotelero».