Bronca en el pleno hacia PP y Vox por las educadoras externalizadas: «¿A quién le importa nuestros hijos?»

La presencia de las educadoras municipales externalizadas ha calentado el pleno del Ajuntament de Palma de este jueves, que ha provocado el enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición. Y los gritos y protestas de las trabajadoras de educación infantil, que acudieron a la sesión plenaria en su jornada número 35 de huelga, ya que reclaman cobrar lo mismo que las trabajadoras internalizadas, con las que hay una diferencia de 600 euros pese a trabajar en la red municipal de escoletas.

La regidora de Serveis social i Educació, Lourdes Roca, defendió la posición del equipo de gobierno. Y se dirigió a los concejales del PSOE, para acusarles de «sacar rédito político de un problema que crearon ustedes. Tenemos un contrato vigente desde 2022, cuando gobernaba José Hila. Durante ocho años mantuvieron las mismas condiciones laborales y no les interesó subirles el sueldo».

Roca advirtió que «en 2005 se externalizaron las escoletas, cuando gobernaba la alcaldesa socialista Aina Calvo. No han querido internalizadas y fueron ustedes [los socialistas] los que crearon el problema. Hay un contrato de 2022 y en todo caso, cualquier subida de salario corresponde a la empresa concesionaria», que es Estudi 6. La concejala popular aseguró que «me he sentado con ellas, también lo ha hecho la Conselleria d'Educació y la de Treball. Ellas se merecen subidas salariales pero la legislación no nos lo permite hasta que haya un nuevo contrato de concesión, por eso estamos a la espera del nuevo convenio autonómico».

Y Roca acusó a los socialistas, que proponían el uso de os remanentes para subirles el sueldo a las educadoras externalizadas: «Están engañando a la gente, saben que no se pueden usar para esta finalidad». Mientras tanto, en el público se escuchaban abucheos y silbidos de las educadoras y madres que habían acudido al pleno.

La concejala de Vox, Gari Durán, se llevó un buen número de protestas durante su intervención. Ésta acusó a los regidores del PSOE de que «su empatía según gobiernan o no gobiernan. ¿Dónde estaba su sensibilidad cuando su situación [la de las educadoras] era tan mala? ¿Antes no eran vulnerables? Reconocemos su demagogia y su hipocresía, no les importan las trabajadoras sino el desgaste del equipo de gobierno. Esta es una huelga politizada. Y esos niños de las escoletas que no son atendidos...» En ese momento, se oyeron los gritos de la bancada del público: «¿Y qué pasa con nuestro niños? ¿Quién da de comer a nuestros hijos?», decían las trabajadoras de las escoltas de huelga.

Lucía Muñoz, regidora de Podemos, acusó al equipo de gobierno de «falta de respecto hacia las trabajadoras. Les tienen que pedir perdón. Porque lo que cobran, 1.120 euros al mes, que es menos que el alquiler medio de esta ciudad, que ya es de 1.600 euros. Si creen que se puede vivir 1.120 euros, vivan ustedes así. Ellas son trabajadoras esenciales», dijo. Y Muñoz acusó a PP y PSOE de «responsabilidad compartida» en las condiciones laborales de estas educadoras.

Se refirió al equipo de gobierno al señalar que «ya llevan dos años gobernando, ¿cuánto van a seguir diciendo que es culpa del gobierno anterior? Tienen un agujero presupuestario porque han perdonado impuestos». También intervinieron Kika Coll (Més) y Silvana González (PSOE) que reclamaron la internalizacón de las escoletas municipales.