Reforma de la Playa de Palma: 300 millones para 35 proyectos

Cort tiene previsto invertir cerca de 300 millones de euros en los próximos diez años en el Plan Global de Actuación en Playa de Palma, que constará de un total de 35 proyectos, algunos de ellos ya en marcha o en licitación. El objetivo de las diferentes reformas que se llevarán a cabo es mejorar la imagen y los servicios de la zona en diferentes puntos de este destino turístico hasta 2035. Uno de las iniciativas más importantes es la reforma del paseo marítimo de Playa de Palma, que tendrá un coste de 80 milones de euros a invertir en 600.000 metros cuadrados.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este miércoles en la Plaza de las Maravillas los cambios que incluye el proyecto de reforma en la Playa de Palma a lo largo de la próxima década, aunque ha precisado que las modificaciones están pendientes de concretarse con las asociaciones y vecinos de la zona.

Mejorar la imagen y la calidad de la zona, aumentar el número de estaciones de BiciPalma o crear aparcamientos disuasorios cerca de la autopista son algunos de los principales aspectos que contempla el Plan Global de Actuación en Platja de Palma. Martínez aseguró que «del Estado no necesitamos ni un euro, pero Platja de Palma se lo merece. No dejaré de exigir que se apueste por un destino que ha dado tanto y que ha recibido tan poco. El Ajuntament no está solo, cuenta con el apoyo del Govern balear y el Consell de Mallorca. De estos 40 millones de euros que se invierten en tres años, el 80 por ciento lo aporta el Govern».

