El CEIP Establiments pide más sombras en el patio con una diada con sombrillas

Cargados de sombrillas para no quemarse bajo el sol de mayo, el pasado sábado las familias del CEIP Establiments celebraron una jornada familiar para reclamar sombra en el patio. La asociación de padres y madres impulsa esta iniciativa, que se repite un año después de las primeras movilizaciones.

Este fin de semana, un buen número de padres y alumnos celebraron actividades en el patio, que es de hormigón y no cuenta con ningún elemento para eliminar el exceso de sol. Las familias llevan meses denunciando que «hay demasiado sol y no se puede estar. Muchos días es casi imposible jugar o hacer actividades con seguridad», advirtieron desde la asociación de madres y padres del CEIP Establiments.

Tras la protesta del año pasado, la Conselleria d’Educació se puso en contacto con la asociación y les informó de que había disponibilidad presupuestaria para impulsar alguna mejora. Las familias presentaron en septiembre un presupuesto «pero a día de hoy no sabemos nada», se quejaron.

La asociación de madres y padres de alumnos compró por su cuenta unas pérgolas de jardín para paliar el exceso pero la Conselleria les obligó a retirarlas. Ahora llega el verano y los niños ya no pueden estar en el patio un año más.