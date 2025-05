Plantean derribar el edificio de 31 de Diciembre y replicarlo de nuevo con cuatro plantas más

Plantean derribar todo el edificio de 31 de Diciembre y replicarlo de nuevo, pero con cuatro plantas más. En la actualidad, este inmueble que lleva la firma del arquitecto Gaspar Bennàzar, cuenta con planta baja y dos plantas más. El concejal de Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha avanzado este martes que la Comisión de Centro Histórico ha sido informada del anteproyecto constructivo del edificio situado en el Eixample.

La empresa ha presentado a los miembros de la comisión una propuesta que ha quedado sobre la mesa para su posterior estudio y evaluación, en la que los promotores del anteproyecto plantean la demolición de todo el edificio ya que «el mismo no tiene el valor arquitectónico alguno al constatarse que, aunque que la fachada original del edificio fue proyectada por Gaspar Bennàzar, la construcción de la fachada no se ajustó al proyecto original del arquitecto», señaló el regidor.

Además de la demolición del edificio, la empresa propone reconstruir la fachada original de Gaspar Bennàzar. El proyecto aún debe votarse en la gerencia de Urbanisme.

A finales de noviembre la gerencia de Urbanisme del Ajuntament de Palma dio luz verde al derribo de este edificio construido en 1932 en el Eixample por un proyecto fue presentado por la sociedad Can Domenge 2013. ARCA consideraba en su escrito que, tras conocerse que era un edificio firmado por Bennasar, y teniendo en cuenta que había quedado desprotegido tras la caída del Plan de Ordenación Detallada (POD) con la llegada del nuevo equipo de gobierno, todo esto «obliga al Ajuntament a rectificar. La ciudad y su patrimonio se ha de preservar y no tiene la culpa de que los planes de ordenación no estén actualizados».