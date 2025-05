Vecinos del Paseo Marítimo piden poner coto a «terrazas sobredimensionadas y barras en la calle»

La Associació de Veïns del Passeig Marítim de Palma ha enviado un escrito al Ajuntament de Palma y a la Autoritat Portuària de Balears (APB) donde denuncian «terrazas sobredimensionadas que ocupan más espacio del autorizado y barras instaladas directamente sobre la vía pública». Los residentes también se quejan de las «aglomeraciones nocturnas sin ningún tipo de supervisión, falta reiterada de limpieza por parte de algunos locales y vehículos que ocupan aceras, dificultando el paso a peatones y personas con movilidad reducida».

La asociación vecinal afirma que «tras una reforma de casi tres años y una inversión millonaria, el nuevo Paseo Marítimo de Palma sigue sin contar con un marco normativo que regule su funcionamiento. Recibimos con orgullo los yates de Jeff Bezos o Mark Zuckerberg en nuestros pantalanes, mientras el paseo se ve invadido de party boats rechazadas por Calvià, una oferta comercial cada vez más degradante. A esto se une un notable aumento de la inseguridad y la ausencia de control sobre terrazas, horarios y niveles de ruido».

La asociación denuncia «la falta de coordinación y de voluntad entre ambas instituciones, que profundiza el deterioro de la zona». Pese al envío continuo de escritos al Ajuntament y a la APB reclamando soluciones urgentes, advierten que no reciben respuesta alguna. Por este motivo lamentan tener que recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.

Así, «una reciente sentencia histórica del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Palma ha condenado al Ajuntament de Palma por vulnerar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio como consecuencia de su inacción frente al ruido constante. Esta resolución, recogida por varios medios, reconoce que la respuesta municipal fue insuficiente e inadecuada, obligando al Consistorio a actuar».

Los vecinos muestran su preocupación por «la reducción de medios en la Policía Portuaria», lo que podría afectar «directamente a zonas como el muelle de golondrinas, históricamente vigilado, y que ahora podría quedar expuesto al descontrol y el mal uso».

«Lo que queremos resaltar es que el ayuntamiento y la APB no se ponen de acuerdo para firmar un convenio que deja indefensos a los ciudadanos. El Consistorio argumenta que no puede actuar porque no tiene competencias. La APB asigna las terrazas pero no puede sancionar, con lo cual estamos en tierra de nadie», señala Antonio Ruiz, presidente de la asociación.