La nueva ordenanza cívica de Palma entra en vigor este domingo 25 de mayo. El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) ha publicado este sábado el texto. La norma se aprobó en abril con los votos de PP y Vox y contempla multas de hasta 3.000 euros para perseguir los comportamientos vandálicos. Desde Cort recuerdan que en los primeros días la Policía Local adoptará una actitud «pedagógica» procurando informar antes que sancionar en aquellas cuestiones que suponen una novedad, como los nuevos requisitos para circular en patinete.

La ordenanza regula cuestiones como las pintadas vandálicas, la colocación de pancartas, carteles y folletos, juegos y apuestas en la vía pública, la falsa mendicidad y la demanda de servicios sexuales, las actuaciones artísticas, las visitas turísticas guiadas, la suciedad en espacios públicos, el consumo de alcohol, las concentraciones de grupos, la venta ambulante, las autocaravanas, el nudismo, los patinetes eléctricos, el balconing y el parkour.

Una de las novedades más destacable, por el número de afectados, es seguramente la regulación de los patinetes eléctricos. A partir del domingo los conductores tendrán que poder acreditar que han contratado un seguro de responsabilidad civil (con cobertura mínima de 120.000 euros) y llevar casco homologado. Ya no podrán circular por vías peatonales por la noche como hasta ahora. La edad mínima se eleva a los 16 años, aunque se admitirán los 15 con carné de conducir AM.

La regulación de las autocaravanas fue uno de los aspectos que trajo más debate político, pero finalmente el texto se ciñe a lo que prevé la normativa de circulación. El estacionamiento de autocaravanas estará prohibido si el vehículo despliega cualquier elemento que sobrepase su perímetro (como toldos, mesas o sillas) o las patas de apoyo y si genera ruidos u olores. Es decir, la ordenanza ya no se fija en lo que se hace dentro del vehículo mientras no trascienda al exterior. No podrá permanecer más de diez días en la misma ubicación (como cualquier coche) ni se pueden aparcar remolques, como roulottes, sin su vehículo tractor.

El Ajuntament también retocó la regulación de las visitas turísticas guiadas, que finalmente tendrán un máximo de 35 personas. Cort había planteado un límite de 20 personas y generó un gran revuelo entre las patronales del sector. Además, esta restricción no entrará en vigor hasta enero de 2026.

Por otra parte, ya no sólo se castigará a quienes se dediquen a la venta ambulante, sino que la Policía también podrá multar a quienes compren sus productos con hasta 750 euros de sanción. Por otra parte, no se permitirá utilizar vasos de vidrio en las playas, ni en las zonas de arena ni en las adyacentes, ni tampoco utilizar jabón en las duchas públicas de las playas. Tampoco se permite el baño en los espigones.

La falsa mendicidad, considerada como aquella «intrusiva, agresiva y organizada», también será sancionable. En este apartado se incluye la prohibición de «ofrecer cualquier bien o servicio con la intención de obtener algún tipo de beneficio económico a personas que están en el interior de vehículos privados o públicos o se disponen a hacer uso de estos vehículos, cuando se realice de forma intrusiva o coactiva», como los llamados 'aparcacoches' o la limpieza de parabrisas de automóviles detenidos en semáforos. También se podrá sancionar la prestación de servicios no autorizados como tarot, masajes o tatuajes.

En cuanto a la prostitución, «no se permite solicitar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público». Esta redacción permite castigar a los clientes con una multa por una infracción grave (de 750 a 1.500 euros), pero no a las personas que ofrecen dichos servicios. El nudismo, total o parcial, se castiga con multa de hasta 750 euros.

Por otra parte, las conductas que ensucian el espacio público (defecar u orinar en la calle, limpiar esteras desde los balcones, verter basuras, colillas y chicles, el goteo de líquidos por regar plantas, vaciar agua sucia, etc) se consideran infracciones de leves a graves.

La ordenanza también regula, entre otras cuestiones, el uso de letreros luminosos. Quedan prohibidos si tienen una intensidad inapropiada y provocan flashes cambiantes. Por otro lado, los grafitis se podrán castigar como una infracción muy grave con multa de hasta 3.000 euros.