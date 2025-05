Son Gotleu, el epicentro de los desahucios de las madres con niños y propietarios precarios

El desahucio de este viernes es el reflejo de una Palma que sufre en todas sus capas. Mientras algunos pueden permitirse un tardeo con comida y copas y luego cena en zonas pudientes, hay otra Palma que aprieta los dientes y calcula que ya estamos a día 23 de mayo, final de mes, y las cuentas no salen desde hace muchos días. La cuenta bancaria está tiritando. En Son Gotleu, este viernes se ha producido un desahucio y más de medio centenar de personas, entre vecinas y activistas del Sindicat de Habitatge de Palma (SHP), curiosos, policías y medios de comunicación. El malestar es monumental, está en la mente la protesta el próximo 15 de junio.

Sara es la inquilina del piso a desahuciar en la calle Pico de Mulhacén. En el balcón de su hasta ahora vivienda cuelga una bandera del SHP. A las siete de la mañana han aparecido una quincena de miembros del Sindicat para desayunar sentados en la puerta. quieren ir con tiempo, pese a que el desahucio está previsto para las diez de la mañana. A las siete y media aparecen varios furgones de la Policía Nacional, se produce un enfrentamiento entre activistas y agentes policiales. Los activistas son arrastrados y expulsados del perímetro de seguridad. Hay un cerco policial que impide que nadie pueda subir al piso salvo los vecinos.

Sara, con cinco hijos, menores, dos de ellos con discapacidad, una abuela de 70 años, está acompañada por un miembro del SHP. Tiene dudas, se asoma al balcón y grita: «que no me voy». Los niños también se asoman a contemplar la algarabía que se va formando desde las ocho y media, cuando los niños van camino del colegio, las madres se paran ante el corrillo con el carrito de la compra, los periodistas se arraciman para conseguir la mejor imagen.

Un grupo de mujeres se juntan para analizar la situación.

—¿Qué está pasando?

—Van a echar a una vecina. Si es de un propietario, pues vale. Pero si es de un banco... Las personas deberían okupar todos los pisos del banco, que les den por el culo. Si es gente que cobra un sueldo de 1.200 euros, me parece bien que okupe. Lo que no me parece bien es que lo haga alguien que no trabaja en todo el día y los ves ahí, en la terraza.

La reunión de vecinas se disuelve para seguir con sus quehaceres, los gritos se elevan. Hay proclamas contra el desahucio. Desde SHP dicen que Sara está al día del alquiler, que han pedido un alquiler social en la misma vivienda pero el propietario se niega. Si Sara tiene un certificado de vulnerabilidad, el propietario también. Desde el SHP afirman que tiene otras tres propiedades. Un hombre, acompañado de un perro diminuto que tiembla como si estuviese en medio de una nevada, no para de gritar como si aquello fuese el fin del mundo y necesitara retransmitirlo.

Es el tercer intento de desahucio. En esta ocasión no ha venido ningún trabajador social, no hay nadie del Ajuntament de Palma. Miembros de Aldeas Infantiles han acudido a atender a los niños, que a partir de ahora se quedan sin vivienda. Entre la aglomeración, un detalle inquietante. Alguien advierte que había dos miembros de Núcleo Nacional contemplando la algarabía. Allí, sentados, animando al rapsoda, que empieza a gritar contra los medios de comunicación, el gobierno, los policías, el socialismo. «Yo no soy de Núcleo Nacional pero tengo muchas cosas en común con ellos. Coincido en su apoyo a la familia, al catolicismo...». Vuelve a gritar y se hace fuerte en el bullicio: «Para cambiar nuestra situación tenemos que ir a una revolución social, una huelga general, de todos los sectores: de policías, bomberos, supermercados». En seguida recibe el apodo de Rapsoda.

Un italiano hace fotos, toma notas en una pequeña libreta. «Yo antes hacía reportajes de la mafia, soy del sur de Italia. Ahora vivo aquí, en Son Gotleu, y escribo sobre desahucios», cuenta.

Desde el SHP advierten que cada vez más personas se les acercan a pedir ayuda. «Hay gente precaria pero también tenemos profesores. Hay perfiles muy diversos porque esto afecta a perfiles muy diversos. Da igual el nivel académico», dice una de las activistas del Sindicat, que advierte que, por culpa del alto precio de la vivienda «la gente no ha venido a la Isla a echar la temporada». Un par de los activistas del SHP que forcejearon con la policía se ha ido al centro médico para ser examinados, tienen sangre en la nariz y moratones en brazos y piernas por el forcejeo con la Policía Nacional.

La hermana de la futura desahuciada se ha traído una silla, se sienta junto al barullo. Rosario afirma que «mi hermana está sola, abandonada, enferma. Vive con nuestra madre, que tiene 70 años. Pagaba un alquiler de 500 euros. Él dice que no tiene casa, pero tiene tres o cuatro. El Ajuntament le ofrece un albergue pero no puede ir para allá con los cinco niños. Ha estado en tratamiento con cáncer. ¿Cómo se arregla ella con todo esto?», dice la hermana al racimo de micrófonos que la apunta.

Escondido en una esquina está el propietario. Se llama Alberto. «Yo pago la hipoteca y ellos viven dentro mientras yo estoy en una casa de aperos en la montaña. No tengo tres viviendas, sino una plaza de párking en Cádiz, una casa de aperos sin cédula de habitabilidad. En teoría yo les había hecho un contrato de alquiler con opción a compra pero no les daban el préstamo». Después la pareja se separó, se quedó la madre sola con los niños». Alberto dice que «no quiero pero no me queda más remedio que meterme a vivir en este piso. Soy auxiliar de enfermería». Alberto dice que quiere vender el piso e irse de la isla, cansado de las condiciones de vida de aquí.

Junto a él está un agente inmobiliario que ha venido a echarle una mano. «Si publico el anuncio de un alquiler en Idealista, en un día tengo 80 peticiones. Hay veces que me entra un alquiler y ya ni pongo el anuncio en Idealista, tengo ya mucha gente en cartera que podría acceder al piso. Y esto es el pan de cada día», dice el agente. Se encoge de hombros, resopla agobiado mientras en la calle de al lado siguen los gritos del rapsoda que aboga por tres días de apagón «para que la sociedad y el gobierno caigan y empecemos de nuevo».

«Yo intento ayudar a la gente. El otro día vendí un piso a un guineano. Tenía la opción de pasárselo a un inversor que quería destinarlo al alquiler, pero prefiero ayudar a las personas», cuenta el agente, que advierte que «aquí en Son Gotleu se alquilan habitaciones por 500 euros. Es surrealista, sin opción a usar la cocina ni el baño». El profesional se lleva las manos a la cabeza, «el Gobierno tenía que haber hecho más vivienda social, aunque sea en onzas industriales. Ahora la SAREB empieza a mover sus pisos, por lo menos». Son Gotleu es el laboratorio perfecto donde se dan la mano la precariedad más absoluta con los inversores ávidos de ganancias.

Sara ha desistido de seguir parapetada en el piso. Baja los niños, la más pequeña tiene dos años, lleva chupete y lo mira todo con los ojos abiertos, de par en par. Sara baja a la calle, se encara a los policías, que se mantienen firmes, sin apenas gesticular. «Ahora venid, que estoy yo sola. Veinte hombres para una mujer. Esta noche me vuelvo a meter», grita rabiosa. El dueño ya lo ha previsto, piensa en poner una alarma. Los vecinos están asomados a las ventanas, «¡Sara! ¡No les des ese gusto a ellos! ¡Ellos quieren verte así!».

Los niños se van a casa de una sobrina de Sara. La madre se va con los miembros del SHP a los servicios sociales en busca de una solución. El rapsoda arremete contra el sistema, mientras los supuestos miembros de Núcleo Nacional aplauden. El perro sigue temblando, «se llama Canela»-

—¿Y tú?—le pregunto.

—Para ti soy Punky Brewster. Yo soy un autónomo. Un lobo solitario. Los demás sois unos esquiroles.

Las mujeres se van con su carrito de la compra. Los niños hace tiempo que están en clase. La algarabía se disuelve. Hasta el próximo desahucio.