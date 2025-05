La mujer desahuciada en Son Gotleu: «Me tiran a la calle con dos discapacitados»

Sara, la mujer que ha sido desahuciada de su vivienda en Son Gotleu este viernes, ha querido reivindicar su situación de vulnerabilidad y el cumplimiento en el pago del alquiler después de ser desalojada. Con el apoyo de sus vecinos y de manifestantes del Sindicat d'Habitatge de Palma, ha señalado que el propietario del piso está queriendo hacer prevalecer su informe de vulnerabilidad cuando dispone de otras tres propiedades y ha advertido que esta noche tiene previsto regresar a la que hasta ahora ha sido su casa.

«Me tiran a la calle con dos discapacitados, yo con cáncer y con mi madre de 70 años. No hay derecho. Quiero pagar y no me dejan. No tienen derecho a tirar a la gente a la calle de esta manera», ha señalado Sara ante los medios de comunicación que han acudido este viernes a la calle Pico de Mulhacén en Palma. La mujer desahuciada ha advertido que tiene intención de regresar al que ha sido su hogar los últimos años porque no puede quedarse sin techo teniendo a su cargo a cinco menores de edad.

«El propietario tiene tres casas más y dice que está en la calle», ha remarcado haciendo énfasis en que el dueño de la casa esgrime que es una persona vulnerable para recuperar el piso. Ella también dispone de un informe de vulnerabilidad, aunque en esta situación prevalecería el de su arrendador.

Sara ha agradecido el apoyo de los vecinos y activistas del Sindicat d'Habitatge de Palma pese a los «palizones» que han sufrido y ha subrayado su objetivo de salir adelante: «Con mis hijos nadie puede y que nadie me los intente quitar. Estoy sola luchando con mi madre de 70 años y no hay derecho que me tiren a la calle así», ha incidido.