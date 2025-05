Sabotean las cerraduras de las 'escoletes' municipales en huelga

Las escoletes municipales externalizadas en huelga han amanecido los dos últimos días con sus accesos bloqueados. El martes las trabajadoras se encontraron con las cerraduras inutilizadas con una pasta y no pudieron abrir en hora, lo que obligó a que los padres que dejaban a sus hijos en la ‘escoleta matinera’ tuvieran que esperar. Este incidente se reprodujo en los ocho centros afectados por la huelga. El miércoles por la mañana se repitió la escena pero sólo en varios de ellos.

El Ajuntament movilizó a sus servicios de mantenimiento pero fue necesaria la intervención de un cerrajero. Al parecer, se vivieron momentos tensos mientras el profesional trabajaba para abrir las puertas. La empresa adjudicataria del servicio, Estudi 6, ha presentado las correspondientes denuncias.

«Hace dos días que aparece la cerradura con cola y no se puede entrar, los padres no pueden dejar a los hijos para irse a trabajar. Supongo que es para hacer un poco de ruido porque nadie nota que hay huelga, con los servicios mínimos que hay se ha podido acoger muy poca gente y todos los niños van al cole. Como mucho hay algunas clases con edades mezcladas. Pero si un día no se puede entrar esto será un desastre, los padres tienen que estar a su hora en el trabajo», cuentan en una familia usuaria de una de estas escoletes.

Desde el comité de huelga se han desvinculado tajantemente de este acto de sabotaje. Las trabajadoras volvieron a concentrarse ayer a las 11.00 horas en Cort con silbatos y cacerolas, y lo seguirán haciendo cada día para reclamar que el Ajuntament se siente a negociar. Para este viernes han convocado un acto simbólico reivindicativo.

Ayer mismo se votaba en comisión la propuesta conjunta de la izquierda sobre la huelga de escoletes, que fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox. La regidora de Educació, Lourdes Roca, volvió a insistir en que las soluciones que propone la oposición «son ilegales» según los servicios jurídicos. Roca también afirmó que la empresa ha ofrecido a las trabajadoras una propuesta «relativamente buena para ir paliando la situación estos meses». Además reprochó a la izquierda «cómo no se les cae la cara de vergüenza de bajar cada día [a las protestas en Cort] cuando el problema lo crearon ustedes».

Desde la izquierda reprocharon a Roca que no «escuchen» las reivindicaciones y se hayan saltado la convocatoria ordinaria del Consejo Rector del Patronato de Escoletes pese a tener este conflicto sobre la mesa. Los regidores de la oposición advirtieron al PP que «el enfado que tienen las educadoras es monumental y tienen claro que no se detendrán».