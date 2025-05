Colocan carteles prohibiendo hacer fotos en el Castillo de Bellver por el evento de Louis Vuitton

El PSOE de Palma ha denunciado este jueves «la privatización del Castell de Bellver por parte del alcalde Martínez» con la cesión temporal del espacio a Louis Vuitton para un evento promocional. Los socialistas afirman que la marca de lujo «no permite tomar fotografías ni siquiera del espacio público, con la instalación de grandes carteles donde se avisa de la prohibición». Por ello, han presentado una denuncia en el departamento de Patrimonio del Consell para que paralice la intervención y envíe a los técnicos a comprobar que no se ha infringido la Ley de Patrimonio Histórico.

El PSOE recuerda que el Castell de Bellver es un Bien de Interés Cultural (BIC) y cuenta con la máxima protección patrimonial. Toda intervención temporal que se lleve a cabo requiere de autorizaciones previas porque comporta importantes afectaciones legales y administrativas encaminadas a proteger el monumento, razonan.

La denuncia surge tras una visita realizada este viernes por la mañana en la que los socialistas han comprobado que se han instalado elementos como torres de aire acondicionado. En la última Comisión de Patrimonio no se llevó ninguna autorización de este tipo, avisan. El uso del castillo viene limitado por requisitos técnicos y estéticos (no se puede alterar ni dañar ningún elemento original) y por tanto se prohíben anclajes o fijaciones permanentes. Además, apunta el PSOE, se tendrían que haber aportado memorias, planos, informes, etc. que tendrían que haber pasado por el Consell para que avalara el montaje.

«Para el alcalde, el castillo está en venta, Palma es una ciudad en venta, una ciudad franquicia. Estamos viendo cómo el lujo empieza a coparlo todo. No compartimos este modelo, queremos la ciudad de Alexandre Jaume, quien recuperó Bellver para la ciudadanía», ha protestado el secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela.