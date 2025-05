Ducrós cierra filas en torno a Negueruela: «Tiene todo el apoyo del grupo municipal»

El portavoz municipal del PSOE en Cort y número 2 de la nueva ejecutiva del partido en Palma, Xisco Ducrós, ha cerrado filas este martes en torno a la figura del nuevo secretario general, Iago Negueruela, después de que la lista fuera validada con casi un 40 % de votos en blanco. Ducrós ha alejado el fantasma del descontento dentro del equipo en el Ayuntamiento afirmando que Negueruela «tiene todo el apoyo del grupo municipal».

«Siempre como grupo municipal estamos a disposición del secretario general, antes con José Hila y ahora con Iago Negueruela», ha dicho, recordando que el nuevo secretario asumió el cargo hace semanas (al no haberse presentado ningún otro aspirante) y lo que se votaba el sábado era su ejecutiva. Una lista en la que el propio Ducrós es el vicesecretario:«Estoy muy orgulloso de formar parte de esta ejecutiva, de continuar en la dirección del partido, y vamos a seguir trabajando día a día». Con esto, Ducrós daba por zanjado el tema: «Los congresos de los partidos acaban cuando se clausuran».

Si bien hasta ahora Negueruela había insistido siempre en que asumía el cargo de secretario y no necesariamente el de candidato a la alcaldía, este lunes en el Parlament declaró que no existe otra alternativa a encabezar las listas a la alcaldía que no sea él. Fuentes socialistas señalan que aunque el reglamento obliga a celebrar primarias (para aquellas instituciones donde no estén gobernando), todos son conscientes que el del exconseller no es un perfil concebido para sólo dirigir la agrupación internamente.