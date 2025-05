La triste historia de Constantin: «Me han robado, me quemaron la tienda, he perdido a mi hermano...»

Caminando por Son Rossinyol, muy cerca de la vía del tren de Sóller, una marioneta cuelga de un viejo árbol y llama la atención a quienes se aventuran a moverse entre la maleza. Al avanzar, se observa una lona azul, como muchas otras que emergen en diferentes rincones de la periferia de Palma, convertida en un interminable poblado de personas sin hogar que buscan el espacio más discreto y seguro para protegerse de los cada vez más ataques y robos que, incluso ellos, sufren.

De esa improvisada tienda de campaña flanqueada por palés asoma un hombre de mediana edad, despeinado y recién despierto. Se llama Constantin, tiene 50 años y lleva cinco viviendo en Mallorca. «Yo trabajaba en la construcción y en una fábrica en Rumanía», explica mientras se calza. Su entorno lo forman dos viejos carritos de la compra y restos de metales y chatarra que intenta vender «para comer, pero apenas saco 30 euros, a veces 50 por semana». Asegura que, de vez en cuando, acude a Ca l'Ardiaca «a ducharme, afeitarme y comer algo, pero aquí estoy más seguro», dice.

Aunque puede que no sea así, porque relata que ha sido víctima de otros indigentes que aprovechan su ausencia para entrometerse en su humilde universo. «Me han robado, me han quemado la tienda e incluso he perdido a mi hermano, que murió por algo que le dieron y que bebió», lamenta Constantin, quien asegura que le han sustraído su documentación, hecho que ha denunciado, y espera recuperarla para «si puedo irme a Andalucía a trabajar en el campo», explica.

Prosigue su triste relato explicando que, tiempo atrás, le incendiaron su antigua chabola, no muy lejos de su actual ubicación. «Primero roban y después pegan fuego», asegura, además de explicar cómo tiempo atrás le echaron del lugar en el que se había asentado «porque dicen que era propiedad privada», puntualiza, aunque él mismo no acaba de creérselo.

No se fía y lleva consigo los pocos bienes de valor que le acompañan, y en ocasiones tiene miedo por su solitaria ubicación, aunque prefiere estar así. «Aquí nadie me molesta», asegura en un correcto castellano, con el que pide «un trabajo para poder ganar algo de dinero y buscar una habitación», algo que le resulta imposible, pues le han negado todo tipo de ayudas, lo que le ha llevado a verse bajo esa lona azul. Donde es esconde otra de esas tristes historias, esas difíciles vidas de quienes se han visto destinados a vivir en medio de la nada.

En ese escenario, sólo teme que quieran volver a hacerle daño. «Me han dicho que hay gente que roba en las chabolas, pero a mí me la quemaron, que es peor. Yo no quiero problemas, yo sólo quiero un trabajo», dice antes de señalar el lugar del que tuvo que huir, viendo reducido a cenizas su anterior hogar.