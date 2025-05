La Policía Local informará antes de multar durante los primeros días de vigencia de la ordenanza cívica

La entrada en vigor de la nueva ordenanza cívica de Palma es inminente. El texto está pendiente de pasar las últimas revisiones antes de su publicación en el Boletín Oficial, que podría producirse el próximo jueves, si no hay retrasos. La norma tendrá vigencia total al día siguiente.

Aunque no se prevé ninguna moratoria de multas como tal, desde el Ajuntament prometen que la Policía Local será «pedagógica» durante los primeros días de aplicación. Es decir, que los agentes procurarán informar antes que sancionar. Eso no quiere decir que no puedan multar desde el primer día, sobre todo teniendo en cuenta que hay comportamientos que ya son penalizables con la normativa previa, como realizar pintadas vandálicas, orinar en la vía pública o hacer botellón.

Pero la ordenanza también trae novedades: la más destacable, por el número de afectados, es seguramente la regulación de los patinetes eléctricos. Con la nueva norma tendrán que contar con seguro de responsabilidad civil (con cobertura mínima de 120.000 euros) y llevar casco. Además, ya no podrán circular por vías peatonales por la noche como hasta ahora. La edad mínima para conducir un patinete se eleva a los 16 años, aunque se admitirán los 15 si el usuario tiene carné de conducir AM (ciclomotores de hasta 50 cc de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros).

Otro cambio respecto a la regulación previa es que ya no sólo se castigará a quienes se dediquen a la venta ambulante, sino que la Policía también podrá multar a quienes compren sus productos. Por otra parte, no se permitirá utilizar vasos de vidrio en las playas, ni en las zonas de arena ni en las adyacentes, ni tampoco utilizar jabón en las duchas públicas de las playas. Tampoco se permite el baño en los espigones.

La ordenanza también regula comportamientos como el juego en espacios públicos, las concentraciones de personas y la organización de actos públicos, entre otros. En paralelo, el Ajuntament lanzará una campaña de concienciación sobre la convivencia cívica, con el lema No facis el burot.