El Juzgado deniega las medidas cautelares contra los servicios mínimos de la huelga de escoletes

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma ha denegado las medidas cautelares contra los servicios mínimos de la huelga de escoletes externalizadas de Ayuntamiento de Palma. La juez rechaza suspender de urgencia el decreto del Ayuntamiento por dos motivos: considera que el recurso de los sindicatos no acreditó suficientemente el daño que implica para las trabajadoras esperar a la sentencia y razona también que por el tipo de procedimiento (relativamente rápido) y tratándose de una huelga indefinida se puede esperar.

Esto no implica que los sindicatos hayan perdido la demanda, pero sí que tendrán que esperar a la sentencia sin que el Juzgado paralice antes los servicios mínimos. La juez concluye que no se cumplen los requisitos para una suspensión cautelar: en la demanda se argumentaban los motivos por los que consideran excesivos los servicios mínimos, pero no entraba en desarrollar los daños que se producirían por esperar a la sentencia. La titular del Juzgado añade que ella misma entiende que esos daños consistirían en que la huelga carecería de sentido, pero el caso es que tales alegaciones no constan en la petición.

Por otro lado, la magistrada apunta que se tardará un «escaso periodo de tiempo» en dictar sentencia y por ello, siendo una huelga indefinida, los daños «serían de escasa importancia». Además resalta que la huelga afecta a un servicio público prestado por el Ayuntamiento «que incide directamente en los intereses generales de la comunidad». Las trabajadoras en huelga tienen 15 días para impugnar este auto.

Con esta huelga las trabajadoras externalizadas reclaman una equiparación salarial con sus homólogas de gestión directa. Las educadoras avisan de que apenas llega al salario mínimo pese a acumular décadas de antigüedad. La movilización lleva ya tres semanas en marcha pero con unos servicios mínimos que llegan al 90% en algunos puestos, lo que para los sindicatos es excesivo ya que minimiza sobremanera las repercusiones de la huelga. Este viernes las trabajadoras se concentrarán de nuevo ante el Ayuntamiento a las 18.00 horas.