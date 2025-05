Los comerciantes, preocupados por el impacto de las obras de la plaça del Mercat

Los comerciantes trasladaron este miércoles al Ajuntament su preocupación por el impacto de las futuras obras de reforma de la plaza del Mercat. PalmaActiva acogió la reunión del Consell Municipal de Comerç, donde el proyecto para la plaza fue uno de los puntos del día. En el encuentro participaron las patronales Afedeco y Pimeco así como miembros de los grupos políticos del Ajuntament.

La intención de Cort es comenzar las obras, si todo va bien, en la segunda mitad de 2024. La previsión es que duren año y medio, por lo que a los comerciantes les inquieta que los trabajos puedan afectar a dos temporadas de verano, que es cuando realizan más ventas.

La regidora de Comerç, Lupe Ferrer, se comprometió con las patronales a consensuar las actuaciones con el sector, «teniendo en cuenta las aportaciones de los comerciantes y abriendo un proceso de diálogo». La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, valoró esta colaboración: «Vamos a intentar minimizar al máximo los efectos negativos», indicó tras la reunión.

Un avance de la reforma se presentó en febrero a la Comisión de Centro Histórico, que le dio su visto bueno (con la salvedad de las farolas propuestas). El proyecto contempla crear una plataforma única con mucho más espacio peatonal dejando sólo algo de tráfico residual (vecinos y vehículos de emergencias).

Será una obra de gran envergadura, que costará 3,5 millones de euros. El gran ficus, el monumento a Antoni Maura y el bar Alaska se mantendrán en sus ubicaciones actuales, aunque se reconfigurará el alcorque del árbol para mejorar la visibilidad del monumento. La zona de carga y descarga quedará en la calle Unió.

Este proyecto ya viene condicionado por el nuevo diseño de la plaza Mayor (Cort quiere mantener cierta coherencia y continuidad en la zona), y a su vez, influirá también en una futura intervención en la plaza Juan Carlos I ('tortugas').

Venta ambulante

En la reunión también se habló de la nueva ordenanza cívica. El coordinador general de Seguretat Ciutadana, Jaume Pla, presentó al sector los puntos más destacados que afectan a su actividad. Pla hizo hincapié en el trabajo de la Policía contra la venta ambulante, con tres equipos de trabajo que vigilan los puntos de la ciudad con más afluencia peatonal. La nueva norma, que todavía no está en vigor (no se ha publicado en el Boletín Oficial), no sólo castiga la venta ambulante sino también la compra de los artículos en esta modalidad, salvo en mercados autorizados.

La compra de productos de venta ambulante se considera una infracción leve, que puede acarrear una multa de hasta 750 euros. Por otro lado, en la reunión del Consell de Comerç también se habló de la próxima campaña de dinamización comercial.