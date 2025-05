Las terrazas de plaza España y 31 de Diciembre, a examen

El Ayuntamiento de Palma quiere que en la calle 31 de Diciembre y la plaza España no haya mesas pegadas a las fachadas. La regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste, ha indicado este miércoles que espera poder dar por cumplido este objetivo dentro de este año. «No es un capricho», argumentaba; es para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, que utilizan la línea de los edificios como guía en sus desplazamientos.

Celeste ha aclarado que todos estos locales cuentan con los permisos municipales pertinentes: «No hay ningún incumplimiento». En este sentido, la ‘popular’ ha deslizado que en el gobierno del Pacte se permitió que las adaptaciones no tuvieran que realizarse hasta que no se produjera un cambio de titularidad del establecimiento. «Hay determinadas zonas en Palma que realmente no se pueden quedar esperando a que cambie el titular y pasen 20 años para poder tener derecho a pasear con seguridad por la ciudad», ha censurado la concejal.

Por ello el Ayuntamiento está solicitando a los restauradores que adapten sus terrazas, aunque formalmente no se ha producido ningún cambio normativo (no se ha modificado la ordenanza de terrazas). Cort reconoce que el cambio puede suponer a algunos locales perder mesas. Por ello, Celeste ha incidido en que el Ayuntamiento está abierto a explorar alternativas: «A veces no se puede encajar todo, pero si hay buena voluntad por ambas partes se pueden llegar a acuerdos».

En cualquier caso, «no se debe renunciar de ninguna manera a hacer de Palma una ciudad más amable para todos los ciudadanos». «No deja de ser espacio público. Estamos intentando que poco a poco todo el mundo lo asuma», ha recalcado Celeste.

El Ayuntamiento está poniendo el foco en grandes zonas concurridas y vías conectoras con el centro de Ciutat y ya ha revisado otras calles. Una de ellas es Nuredduna: «Fue una de las primeras actuaciones que hicimos, se hizo un plan zonal, no fue fácil pero todos lo entendieron». Blanquerna es también un ejemplo de «calle peatonal que sí cumple».